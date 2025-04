Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La Comaco/ Haut-Katanga a célébré l'Aïd-ul-Fitr

La fête célébrée dans la commune de Kamalondo, le 31 mars dernier par la communauté musulmane Ahmadiyya/Haut-Katanga a été ponctuée par des actions caritatives et philanthropiques.

Comme dans d'autres parties du pays et dans le monde où la communauté religieuse Ahmadiyya est installée, dans la province du Haut-Katanga la fête a été célébrée en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Humanity First. A cet effet, la Comaco/ Haut-Katanga a organisé un programme humanitaire dans la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, qui a bénéficié à deux institutions emblématiques, notamment l'orphelinat Amani et l'hospice des vieillards. DeS vivres essentiels leur ont été remis, notamment de la farine, du riz, du haricot, de l'huile végétale, du lait en poudre, du savon en poudre et de toilette, ainsi que de boîtes de tomate, de sel et d'autres produits de première nécessité.

Un esprit de fraternité

Ces actions, supervisées par le missionnaire régional Muhammad Zaki Khan, s'inscrivaient dans l'esprit de fraternité prôné par le saint prophète Muhammad et perpétué par le fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui déclara : « Mon désir, mon souhait et mon objectif sont au service de l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon inspiration et mon chemin ».

En plus des dotations, deux chèvres ont été abattues et la viande distribuée équitablement entre les deux institutions pour renforcer l'alimentation des pensionnaires. Réagissant à ces gestes, les responsables de l'orphelinat Amani ont exprimé leurs vifs remerciements à la communauté Ahmadiyya qui, à travers son organisation Humanity first, pose régulièrement des actes de générosité en faveur des vulnérables.

Les pensionnaires de l'hospice des vieillards ont eux aussi exprimé leur profonde gratitude pour ces gestes d'amour et de compassion que la communauté renouvelle à chaque fête islamique. Par cette action, la Comaco a réaffirme son engagement à servir la société au-delà des clivages religieux ou sociaux, en mettant en pratique l'enseignement fondamental de l'islam : être au service de l'humanité.