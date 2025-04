Congo-Brazzaville: Télécoms - Helios Towers à l'écoute de ses partenaires

La société de télécommunications Helios Towers a organisé un forum, le 4 avril à Brazzaville, pour renforcer la collaboration avec ses fournisseurs des deux Congo et répondre à leurs préoccupations concernant la sécurité, les salaires et la conformité.

Le forum des partenaires d'Helios Towers, entreprise implantée dans les deux Congo, a réuni les fournisseurs des deux pays. La rencontre visait à recueillir les doléances des partenaires pour adapter la stratégie de l'entreprise en conséquence. Les questions relatives à la sécurité, aux rémunérations, aux droits humains et à la conformité feront l'objet d'un atelier spécifique dans les prochains jours.

« La réussite d'Helios doit aussi être celle de tous nos partenaires. Nous voulons avoir un impact positif sur les communautés où nous opérons au quotidien », a déclaré Colar Nkolé Tshyoyo, directeur général d'Helios Towers de la République démocratique du Congo (RDC).

Plusieurs thématiques prioritaires ont été abordées lors du forum, notamment la sécurité opérationnelle et le respect des droits humains. « Toutes nos actions doivent être conformes à la législation nationale. En tant qu'entreprise citoyenne, nous sommes tenus de respecter les règlements et lois du pays, avec la plus grande transparence possible », a souligné le directeur.

La stratégie d'Helios Towers, baptisée « sustainable value creation », s'appuie sur l'excellence, l'intégrité et le partenariat. Maixent Beckangba, directeur d'Helios Towers Congo Brazzaville, a présenté les cinq axes prioritaires de l'entreprise : la digitalisation et la cybersécurité, l'hygiène, la qualité, la sécurité et l'environnement, la bonne gouvernance et la conformité, l'optimisation des activités pour générer des économies d'échelle, et l'investissement communautaire.

« Kinshasa et Brazzaville étant les capitales les plus proches au monde, il était essentiel de développer des synergies avec notre filiale soeur de RDC pour partager nos expériences », a-t-il ajouté.

David Katuma wa Katuma, directeur général d'Ela Engineering & Technology, s'est félicité de cette collaboration. « Nous apprécions grandement notre partenariat avec Helios. L'initiative d'internationaliser la sous-traitance sort véritablement de l'ordinaire. Au-delà de l'aspect financier, le respect de l'humain qui génère ces résultats donne tout son sens à notre activité », a-t-il souligné.

À l'issue de ce forum, Helios Towers s'engage à prendre en compte les préoccupations de ses partenaires pour renforcer leur collaboration, reconnaissant leur rôle indispensable dans la maintenance et la construction des sites de télécommunications.