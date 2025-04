Burkina Faso: Lutte contre les maladies tropicales négligées - Des sportifs s'engagent

Aux côtés de l'ONG Speak Up Africa, le champion du monde, médaillé olympique, Hugues Fabrice Zango, a discuté avec des athlètes, jeudi 3 avril 2025 à Ouagadougou, lors d'une rencontre d'échange et d'engagement du secteur sportif en faveur de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN). L'objectif a été de susciter l'intérêt et l'engagement d'autres athlètes et personnalités sportives dans la lutte contre les MTN.

Ils étaient nombreux, les « champions » et « futurs champions » à prendre part à la rencontre d'échange et d'engagement du secteur sportif pour la lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) sous le leadership de Hugues Fabrice Zango.

La bodybuildeuse Safoura Compaoré et son collègue Souleymane Songnaba dit Petit Piment, le boxeur Ahmed Nikiéma alias Le percuteur ainsi que plusieurs dizaines de jeunes athlètes ont eu droit à un exposé sur les progrès et défis dans la lutte contre les MTN au Burkina Faso. La coordonnatrice du Programme national de lutte contre les MTN, Dr Boezemwendé Ouoba/Kaboré, a entretenu l'assistance sur la nature de ces maladies, les différents agents ou vecteurs responsables, le poids social de ces maladies pour ceux qui en souffrent et le point de la riposte au Burkina Faso. En réaction Hughes Fabrice Zango a insisté sur la nécessité de rappeler dans les mémoires l'existence des MTN et mobiliser le maximum d'acteurs en faveur de la lutte pour leur éradication du pays des Hommes intègres.

Aussi, a-t-il réitéré son engagement à être un ambassadeur pour cette lutte. Il a surtout plaidé la cause auprès de ses « camarades » athlètes. « Nous pouvons utiliser notre aura pour informer, relayer et soutenir de quelque manière que ce soit les campagnes de sensibilisation », a-t- il affirmé.

A sa suite, les autres sportifs et partenaires lui ont emboîté le pas en prenant l'engagement d'user de leurs statuts pour apporter le soutien qu'il faut à la lutte. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de 21 maladies transmissibles qui sévissent dans les zones tropicales telles que la lèpre, le trachome, l'onchocercose, la filariose lymphatique, la bilharziose ou schistosomiase, la dengue, la gale, la rage, le ver de Guinée, l'ulcère de Buruli, la trypanosomiase. Elles ont été moins présentes dans l'agenda mondial de la santé publique d'où leur qualificatif de « négligées ». Plus d'un milliard de personnes au monde sont touchées par les MTN.