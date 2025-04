Guinée Bissau: La bataille pour la présidentielle commence à Dakar ?

analyse

C’est comme si tous les protagonistes de la présidentielle, dont la date a été fixée unilatéralement au 30 novembre 2025 par le Président sortant de Guinée-Bissau, s’étaient donné rendez-vous à Dakar.

Hasard de calendrier ou volonté de s’attirer les bonnes grâces d’un voisin qui pourrait donner un coup de main ? Toujours est-il que Umaro Sissoko Emballo, dont le mandat s’est achevé le 27 février 2025, se retrouve à Dakar, en même temps qu’un de ses rivaux les plus sérieux, à savoir l’ancien premier ministre Nuno Gomez Nabian, pendant ce temps Domingos Simoes Prereira, ancien président de l’Assemblée, lui est exilé à Lisbonne.

Si, pour certains, la présence de Emballo lors de la fête du 04 avril, a été une constante dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée-Bissau tout au long de son mandat, pour d’autres, il ne s’agit ni plus ni moins d’une manœuvre habile de Emballo pour surfer sur l’évènement et se donner une visibilité qui lui donnerait une certaine légitimité virtuelle en dehors de tout mandat. Il se dit même du côté de l’opposition que Umaro Sissoko Emballo bat le record des voyages présidentiels avec 350 voyages depuis 5 ans.

Sa présence à Dakar sur invitation du Président Bassirou Diomaye Faye, il faut le dire, n’a pas manqué de soulever des remous du côté de l’opposition à Bissau, si l’on se réfère au communiqué conjoint très dur rendu public par le Front Populaire, qui réunit l’essentiel des partis de l’opposition autour de Nuno Gomez Nabian, et l’espace de concertation des organisations de la société civile (EDC) comprenant 50 organisations de la société civile.

En effet, les deux entités ont « condamné sans réserve l’invitation qui avait été faite à l’ancien président Umaro Sissoko Emballo de participer au nom de la Guinée Bissau à la célébration 65è anniversaire de l’indépendance du Sénégal » et considéré « comme une trahison de la démocratie et un affront à l’état de droit, la décision de son Excellence Bassirou Diomaye Faye d’inviter un dictateur violent et sans légitimité populaire…. », avant d’avertir le Président Sénégalais des « risques qui découlent de l’agenda obscur et non avoué en dehors du cadre démocratique et qui pourrait nuire au principe du bon voisinage et à la santé et à la coopération fructueuse entre les deux nations démocratiques ».

Le ton est vite monté du côté de l’opposition bissau-guinéenne, qui manifeste en outre une incompréhension dans l’attitude du Sénégal, qui, à ses yeux, offre une légitimité à un président non élu et qui, de surcroît, a humilié la délégation de haut niveau envoyée par la CEDEAO pour tenter une médiation à la crise qui sévit actuellement dans ce pays.

Le président Bassirou Diomaye Faye a aujourd’hui les cartes de la CEDEAO en main, sans l’avoir cherché. En effet, il se retrouve au centre de la solution à Bissau, après avoir « rendu la monnaie » à Emballo qui, le 23 Février dernier, avait officiellement apporté sa caution au cessez-le-feu signé entre le gouvernement du Sénégal représenté par le 1er ministre Ousmane Sonko et le MFDC.

Le prétexte de cette saisine par l’opposition et la société civile, quoique dans des termes peu diplomatiques, tient certes au fait que le Sénégal est un proche voisin et membre de la CEDEAO au même titre que la Guinée-Bissau, qui, aujourd’hui, est en bisbille avec l’organisation sous-régionale, mais aussi convoque le parcours des niveaux dirigeants avant leur accession au pouvoir pour leur opposer un éventuel parti pris en faveur d’un président qui violerait les textes de la CEDEAO.

La perspective est ouverte pour ceux qui savent bien s’en saisir, et Bassirou Diomaye est en position d’affirmer son leadership dans un dossier qui est loin d’être simple, même si la CEDEAO, qui jouit, il faut le dire, d’une bonne réputation en Guinée-Bissau, bien qu’elle manifeste aujourd’hui une certaine fébrilité.

L’avenir nous dira si Dakar saura activer les bons leviers pour un retour à l’ordre institutionnel qui sauvegarde les acquis démocratiques en Guinée-Bissau.