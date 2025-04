Madagascar: Brieville Tsaratanana - Un enlèvement avorté grâce à l'intervention rapide de la gendarmerie

Un enlèvement a été déjoué inextremis dimanche soir à Brieville, dans le district de Tsaratanana, grâce à la réactivité exemplaire des forces de l'ordre et à la mobilisation des habitants. Il était exactement 22h45 lorsque la brigade de gendarmerie de Brieville a été alertée par téléphone : six individus armés -- dont deux porteurs d'armes de guerre et trois équipés de fusils de chasse -- venaient de kidnapper un homme dans le fokontany d'Ambohitranivo, commune rurale de Brieville.

Les ravisseurs ont d'abord pris la direction du nord, probablement pour détourner l'attention, avant de bifurquer vers le sud. Sans perdre une minute, un groupe d'intervention composé de 15 gendarmes de la brigade locale, appuyés par les éléments du CSAO Andriamena, a été déployé vers les zones susceptibles d'avoir été empruntées par les malfaiteurs. Grâce à la pression conjuguée des forces de l'ordre et des fokonolona, les ravisseurs ont fini par relâcher leur otage à 23h42, au nord-est du fokontany d'Ambohimaranitra, toujours dans la commune de Brieville.

La victime, un jeune homme de 35 ans, a pu regagner sa famille saine et sauve. Sa libération rapide a été saluée unanimement par les proches, les villageois et les autorités locales, qui ont souligné la célérité et la qualité de l'intervention menée par la Gendarmerie nationale. Une enquête a été immédiatement ouverte afin d'identifier les auteurs de cet enlèvement ainsi que leurs éventuels complices.

Parallèlement, les autorités locales ont annoncé plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité : intensification de la collecte de renseignements, multiplication des patrouilles, sensibilisation de la population à l'importance de signaler rapidement tout fait suspect, et renforcement du dispositif communautaire TAFA, groupe de fokonolona oeuvrant dans la lutte contre les dahalo. Ce fait divers rappelle, une fois de plus, l'importance de la vigilance citoyenne et de la coopération étroite entre forces de l'ordre et population pour faire face aux menaces persistantes.