Madagascar: Orange MPPTour 250 - Zarah-Prisca et Toavina-Tokiana au Sommet

Le troisième tournoi du circuit Orange MPPTour 250 qui a réuni pas moins de 32 équipes, soit 64 joueurs et joueuses s'est bel et bien déroulé, ce week-end, le Soavina Atmosphère, dans une compétition acharnée.

Avec 24 équipes masculines et 8 équipes féminines, toutes les têtes d'affiche étaient au rendez-vous, offrant un spectacle de haut vol jusqu'à la grande finale masculine, qui s'est conclue dans la nuit de dimanche à 23h25. Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit, n'a pas caché sa satisfaction face à la qualité affichée lors de cette édition :

« On a pu assister à un tournoi de très haut niveau, notamment par rapport à la qualité de jeu de nos joueuses ainsi que de nos joueurs. En ce début de saison, on s'est vite rendu compte que le travail fourni par les joueurs pendant l'intersaison a été phénoménal. Nous avons eu des progressions exponentielles à nouveau par rapport à l'année dernière ».

Selon lui, le padel malgache est en bonne voie, porté par des athlètes de plus en plus techniques, tactiques et surtout physiquement affûtés. « Les joueurs et joueuses sont aussi plus concentrés grâce au prime de performance distribuée à la fin du mois », a-t-il ajouté.

Zarah et Prisca, reines incontestées

Côté féminin, la finale a tenu toutes ses promesses avec un duel palpitant entre Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy (club Atema) face à Fitia Robinson et Fitia Ravoniandro. Après un match en trois sets intenses, Zarah et Prisca se sont imposées 6/4, 4/6, 7/5, décrochant ainsi leur deuxième victoire consécutive sur le circuit après le Orange MPPTour 100 remporté il y a trois semaines à Lamako.

« C'est avec humilité que je dis que cette victoire est le fruit d'un travail acharné et d'une bonne préparation. Notre avantage réside aussi dans notre mental : on a combattu jusqu'à la fin », a confié Zarah Razafimahatratra, optimiste quant à l'avenir du padel à Madagascar. Gary Ah-Waye ne tarit pas d'éloges sur le duo : « Zarah et Prisca restent sur un état de forme ultra-constant. Elles sont en confiance et affirment vraiment leur niveau à l'échelle du tableau féminin. Deux tournois ensemble, deux victoires : c'est très, très fort ! »

Les frères Ratsimandresy dominent

Du côté masculin, Toavina et Tokiana Ratsimandresy ont une nouvelle fois marqué les esprits. Les deux frères ont remporté la finale face à Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy en deux sets disputés (6/2, 7/6), concluant leur match par un super tie-break maîtrisé.

« Quand ils jouent ensemble, ils restent imbattables », observe Gary Ah-Waye. Toavina affiche un bilan impressionnant de trois tournois et trois victoires cette saison, tandis que Tokiana n'a concédé qu'une seule défaite, face à son frère, lors du Orange MPPTour 100 Mixte à l'Urban Futsal. « Ils valident et confirment leur état de forme actuel. Trois tournois, trois victoires », résume-t-il.

En plein essor

Un événement marquant également par son rayonnement : pour la première fois, le tournoi a été diffusé sur Canal+ via la chaîne GSTV. « C'est une fierté pour nous de pouvoir montrer le padel malgache à cette échelle-là. Merci à GSTV pour cette organisation et ce professionnalisme », a souligné Gary Ah-Waye. Avec des performances de cette envergure et une organisation saluée, le padel malgache semble promis à un avenir radieux.