Madagascar: Boogie Madagascar 2025 - Participation de 80 parachutistes internationaux à Morondava

Madagascar a organisé pour la première fois un événement de parachutisme international qui s'intitule « Boogie Madagascar 2025 ».

Cet événement, organisé par Zara Voyages et Alterego Project en partenariat avec l'ONTM et la Confédération du tourisme de Madagascar, s'est déroulé durant cinq jours à Morondava dans la région du Menabe, et ce, avec le soutien du gouvernement via le projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance).

Lors de cette première édition, l'on a enregistré une participation de 80 parachutistes internationaux venant des 4 coins du monde. Des figures emblématiques tels que Kurt Bartholomew, qui est huit fois champion du monde en parachutisme et Ben Dicko, cascadeur et influenceur de renommée internationale ainsi que Timothy Parrant, photographe et cinéaste primé, y ont également pris part. D'autres influenceurs internationaux, professionnels en skydiving et vidéastes ont en même temps partagé leurs expériences dans le cadre de cet événement dit « Boogie Madagascar ».

Démonstrations et prestations

Placée sous le patronage de trois ministères, à savoir, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère des Transports et de la Météorologie et du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette initiative vise à diversifier l'offre touristique de Madagascar tout en améliorant sa visibilité.

Le tourisme sportif et d'aventure est ainsi promu afin d'attirer des voyageurs internationaux tels que ces professionnels en parachutisme à découvrir les paysages spectaculaires de la Côte Ouest de la Grande île. En effet, les participants à cet événement d'envergure internationale ont eu l'opportunité de survoler les majestueux baobabs constituant un produit emblématique de la région du Menabe.

Ils ont également profité d'une vue à couper de souffle entre les lagons turquoises, la belle plage et la nature luxuriante de cette destination régionale, a-t-on appris. Dans la foulée, des sauts de haut niveau ont été réalisés par le champion du monde en cette discipline dans le cadre de cette première édition de « Boogie Madagascar ». Ces démonstrations et prestations ont émerveillé la population de Morondava, petits et grands, qui ont crié de joie étant donné qu'il s'agit d'une grande première dans leur vie.

Site naturel unique au monde

Hormis les professionnels internationaux en skydiving, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a eu le privilège de vivre cette expérience d'un saut en parachute. Ce qui lui a permis d'admirer depuis le ciel, à l'instar de tous les participants, la splendeur inégalée des paysages de Morondava notamment l'Allée des baobabs.

Ce site naturel unique au monde, d'ailleurs classé patrimoine mondial de l'UNESCO, a accueilli 54 396 visiteurs l'année dernière, a-t-on appris. Et après Morondava, les participants à l'événement international en parachutisme se rendront à partir de ce jour à Nosy-Be en vue de partager des moments forts en émotion au grand public. Tout cela contribue à l'amélioration de la visibilité de la destination Madagascar sur la scène internationale.