Madagascar: David Ralambofiringa - « Des pistes de solutions pour protéger les intérêts de Madagascar face à la taxation américaine »

Forcément, la taxation américaine de 47% décidée par Donald Trump aura des impacts dommageables pour l'économie malgache. Mais les autorités n'entendent pas baisser les bras pour y faire face.

A l'instar du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa qui a annoncé hier, lors d'une rencontre avec les journalistes, que la partie malgache met en oeuvre tous les moyens possibles pour protéger les intérêts du pays dans cette affaire qui secoue le monde entier.

Effets dommageables

Pour rappel, le président américain Donald Trump a pris, la semaine dernière, la décision d'imposer des droits de douanes supplémentaires pour tous les pays avec qui les Etats-Unis connaissent un déficit de la balance commerciale. Avec un déficit de 93% en défaveur des Etats-Unis, Madagascar figure parmi les pays les plus durement frappés avec un taux tarifaire de 47%, la moitié du déficit.

« La nouvelle taxation est déjà en vigueur avec un taux de 10% et le taux de 47% s'appliquera à partir du 9 avril », a précisé le ministre David Ralambofiringa. Le membre du gouvernement n'a pas caché sa crainte quant aux effets dommageables qu'une telle mesure va provoquer. Notamment sur des secteurs porteurs comme le textile et la vanille qui jouent un rôle de premier ordre sur l'échiquier économique malgache.

« On n'est pas encore fixé sur le sort du textile et de la vanille qui pourraient perdre le bénéfice de l'AGOA et du Système Généralisé de Préférence ». L'AGOA et le SGP, rappelons-le, sont des dispositifs qui permettent aux produits du textile et de la vanille d'entrer en franchise douanière sur le territoire américain.

A propos de l'AGOA, d'ailleurs, une forte délégation gouvernementale dirigée par le ministre David Ralambofiringa était aux Etats-Unis, il y a deux semaines, pour un lobbying en vue du maintien de cette loi commerciale sur la croissance et les possibilités en Afrique.

Pour le moment l'AGOA est encore en vigueur puisque le cycle actuel ne prend fin qu'au mois de septembre prochain. Quoiqu'il en soit, Madagascar respecte la décision américaine. « Les Etats-Unis ont pris cette décision sur la base de ce que l'administration américaine estime être une politique de réciprocité et ont décidé de primer leurs intérêts ».

En somme, la partie malgache ne tient visiblement pas à commenter cette décision américaine. « L'essentiel pour nous est de mettre en ouvre tous les moyens de préserver les intérêts économiques du pays et d'aider les industriels à se relever de cette situation », a martelé le ministre.

Secteur privé

Le gouvernement n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en convoquant, la semaine dernière, une réunion d'urgence qui a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, de l'ambassadrice Lantosoa Rakotomalala et du directeur général des Douanes.

L'ambassadrice des Etats-Unis à Madagascar a également été approchée. Pour le moment, l'on est encore en attente des détails sur les directives américaines qui tiennent surtout à rétablir l'équilibre de leur balance commerciale.

« L'administration américaine a sa position mais nous avons aussi la nôtre et l'on est en train de préparer tous les arguments en vue des futures négociations », explique le ministre. Le secteur privé sera associé à ces négociations et une rencontre avec leurs représentants est prévue ce jour, avec probablement la présence de représentants de l'ambassade américaine.

Secteur minier

Bref, Madagascar est plus que jamais déterminé à défendre sa cause dans cette affaire où l'on n'est pas forcément en position de faiblesse. Ne serait-ce que du fait que la taxation impactera inévitablement sur le marché intérieur américain en raison de la hausse des prix que cela provoquera pour les produits importés de Madagascar comme le textile et la vanille qui sont très prisés par les consommateurs américains en raison du bon rapport qualité-prix dont ils disposent.

Par ailleurs, le secteur minier peut être mis en avant par la partie malgache dans les négociations. Sur ce point d'ailleurs, le ministre David Ralambofiringa a annoncé hier, que l'adhésion de Madagascar à l'initiative américaine Minerals Security Strategic est en cours.

En somme, Madagascar entend mettre tous les moyens pour trouver des solutions d'urgence de protection des opérateurs économiques exportant vers les Etats-Unis. Toujours selon le ministre, des solutions à moyen et long terme sont également envisagées. Pour ne citer, entre autres, que la concrétisation de la politique de diversification des partenaires économiques internationaux.