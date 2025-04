Madagascar: Natation/Swimming interclasses - La relève est assurée pour l'ESCA

Plus de 400 élèves et étudiants étaient sur le plot de la piscine de l'ESCA à Antanimena samedi, à l'occasion du tournoi Swimming interclasses organisé chaque année par cet établissement. Cette compétition a pour objectif principal de promouvoir la natation et de détecter les talents qui intégreront le club ESCA Natation.

Ce tournoi est aussi une source de motivation, mettant en lumière ses jeunes nageurs, dont certains n'ont que 5 ans et sont en classe de 12e, jusqu'aux étudiants de l'école supérieure. Avec plusieurs épreuves et des relais mixtes, tout le monde s'est régalé en démontrant ses capacités sous les yeux des parents et amis venus les encourager.

« Nous intégrons les jeunes dans la natation pour leur permettre de développer une bonne condition physique et une force morale. Depuis cinq ans, nous sommes fiers de leur parcours. Certains ont représenté le club ESCA lors de compétitions à l'étranger. Nous avons également des nageurs dans l'équipe nationale, et d'autres se préparent pour une compétition en Égypte. Alors que nous comptions seulement 10 licenciés au début, l'ESCA en compte actuellement 46 », a déclaré Olivia Rakoto, présidente du club.

Pour poursuivre sur cette lancée, les jeunes nageurs de l'ESCA sont encadrés par des techniciens compétents, sous la direction de Zoë Andrianifahanana, premier olympien malgache en natation. Grâce à une organisation en constante évolution, tant en termes d'ambiance que de créativité, ce tournoi bénéficie du soutien de nombreux sponsors, tels que AFG Bank, Ny Havana, Groupe Basan, Nutrizaza, Star et le corps des sapeurs-pompiers. Pour les prochaines années, le club ESCA ambitionne de former plusieurs élites.