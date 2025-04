Madagascar: 50e anniversaire RNS - Njakatiana en totale communion avec le public

La Lune d'Or de Villabé a vibré samedi soir au rythme des mélodies intemporelles de Njakatiana. Un concert exceptionnel à guichet fermé, qui a marqué le coup d'envoi des festivités du 50e anniversaire de la Rencontre Nationale Sportive et des 33 ans de carrière de l'artiste.

Grandiose. Bien plus qu'un simple concert, la soirée a été une véritable effusion de joie et d'émotions partagées entre Njakatiana et un public acquis à sa cause. A 21 h 30, dès les premières notes, l'atmosphère électrique a envahi la salle. Avec sa voix chaleureuse et ses paroles qui résonnent au plus profond de l'âme, il a tissé une toile d'émotions, naviguant avec aisance entre les titres nostalgiques.

« Aza manitsaka », « resinao », « toerana mamy », « Zoky », « toerana mamy », toutes les chansons ont été entonnées par toute la salle. On pouvait lire la joie et l'émotion sur les visages. Des sourires radieux, des yeux brillants, des mains levées qui reprennent en choeur chaque refrain...

La communion entre l'artiste et son public était palpable, presque sacrée. Chaque chanson était un souvenir partagé, une tranche de vie commune, un lien invisible mais puissant qui unissait toutes les personnes présentes dans la salle. « Il me rappelle ma jeunesse. Njakatiana reste égal à lui-même », a déclaré Tinah.

Duo de choc

Bodo a été l'invitée de la soirée. Le duo de choc, réunissant deux des plus grandes pointures de la scène musicale malgache, a offert un moment suspendu dans le temps. Le titre « Mpankafy » interprété par les deux artistes était accueilli avec de cris de joie par le public qui a décidé aussi d'accompagner la chanson. La complicité palpable entre les deux artistes sur scène a rendu cet instant encore plus précieux et mémorable. Et Njakatiana n'a pas déçu.

Ces 33 années de carrière se sont senties dans la maîtrise, la générosité et l'amour que l'artiste a offerts à son public. « Je remercie l'organisateur notamment l'équipe de la RNS de m'avoir permis de partager cette belle soirée avec beaucoup d'émotions et de complicité avec le public. Tout était impeccable. On se retrouve à la soirée de la RNS à Vichy le 20 avril », a fait savoir Njakatiana, très ému de ces retrouvailles.

L'organisation de l'événement, orchestrée par l'équipe du CEN de la RNS, a contribué à cette soirée magique. Les spectateurs, le coeur léger et le sourire aux lèvres, ont quitté la salle avec la douce mélodie des chansons de Njakatiana résonnant encore dans leur tête.

« Nous remercions le public présent pour la confiance qu'il nous accorde, ainsi que pour son soutien sur les réseaux sociaux. Nous vous promettons quatre soirées inoubliables pour les 50 ans de la RNS à Vichy, du 19 au 21 avril », note l'organisateur. Une soirée mémorable a marqué le début d'une année riche en festivités pour la Rencontre Nationale Sportive.