Madagascar: Reboisement à Ambohimangakely - La Grande Chancellerie mobilise les jeunes pour la protection de l'environnement

Dans une ambiance festive et engagée, la Grande Chancellerie a organisé, la semaine dernière, une journée de reboisement mémorable au sein de l'École Primaire Publique Ikianja Avaratra, dans la commune d'Ambohimangakely. Cet événement a rassemblé les élèves de l'école publique ainsi que ceux du Centre de Rééducation et d'Éveil à la Vie (CREEVIE), dans un élan commun en faveur de la nature.

Placée sous le signe de la sensibilisation à l'environnement, cette initiative a pour ambition d'inculquer, dès le plus jeune âge, l'importance de la préservation de la biodiversité. Le thème national de cette année, « NY ALA, ANTOKY NY RANO SY NY ANGOVO » résonne comme un appel à la responsabilité collective.

Le choix de réaliser cette campagne de reboisement dans l'enceinte même de l'établissement scolaire n'est pas anodin pour la Grande Chancellerie. « Il permet aux enfants de suivre l'évolution des jeunes pousses plantées et de devenir les gardiens de leur environnement immédiat », a souligné un communiqué de cet organisme. « Une manière concrète de les responsabiliser tout en les impliquant activement dans la lutte contre la déforestation », poursuit-on.

Au-delà du geste écologique, la journée s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse. Après l'effort, place à la fête : des friandises ont été offertes aux élèves, et une animation folklorique a rassemblé petits et grands dans une danse conviviale, marquée par la participation enthousiaste des élèves et de l'équipe de la Grande Chancellerie. En clôture de cette journée, la Grande Chancellerie a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur enthousiasme et leur engagement. Une belle démonstration de solidarité intergénérationnelle et un pas de plus vers un avenir plus vert pour Madagascar.