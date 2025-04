Madagascar: Fianar Reggae Festival - Rendez-vous à Pâques pour la 10ème édition

Le centre de Madagascar sera pour les trois jours du week-end pascal à venir, le haut lieu du reggae, un genre musical né au début des années 1960 en Jamaïque, où il est l'une des expressions musicales les plus populaires.

Les organisateurs du festival qui en est quand même à sa dixième édition, souhaitent faire de cet événement un rendez-vous incontournable, d'autant plus que les festivités culturelles, surtout de ce genre, sont rares à Fianarantsoa.

Justement pour renforcer cette force du festival, les organisateurs seront désormais soutenus par Yas Madagascar qui voit en cet événement un moyen de promouvoir la culture, les talents des Malgaches et surtout une opportunité de réunir le public autour de la musique.

13 artistes vont se partager la scène de l'Alliance Française de Fianarantsoa durant les 3 jours du festival. Parmi eux, il y aura Mashmanjaka et Reggasy ou encore Krutambull, mais également des artistes locaux tels que Kheman et NADZ. Par ailleurs, des artistes venant des îles voisines notamment de La Réunion et de l'île Maurice, seront également de la partie.

Chaque soirée du festival sera ponctuée de jam session et d'ital tunes sound systeme. Le sound system est un élément important de la culture et de l'histoire jamaïcaines. Il s'agit d'un groupe de disc-jockeys, d'ingénieurs et de MC jouant du ska, du rocksteady ou du reggae. Rendez-vous donc à Fianarantsoa du 18 au 20 avril pour tous les adeptes du reggae.