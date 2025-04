La population de Dédougou s'est mobilisée le lundi 7 avril 2025 pour une opération de don de sang suivie de sensibilisations sur la sécurité routière et les grossesses non désirées en milieu scolaire. A l'occasion la commune rurale de Madouba (province de la Kossi) a offert un drone a l'armée.

Les activités entrant dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne continuent d'être déroulées à Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun. En effet, ce lundi 7 avril 2025 a été consacré à une opération de don de sang. Une opération qui prévoit la collecte de 120 poches de sang, destiné à accroître les stocks dans les centres de santé en vue de satisfaire la demande.

A l'occasion de ces activités, la commune rurale de Madouba dans la province de la Kossi a offert un drone aux Forces de défense et de sécurité. Egalement, les filles et fils de cette commune ont apporté une contribution de deux millions de F CFA pour le compte du Fonds de soutien patriotique. La quittance de versement et le drone ont été remis aux autorités. Par ce geste, les donateurs entendent soutenir l'effort des forces armées nationales qui se battent chaque jour, pour reconquérir le territoire national.

La matinée a connu également l'organisation des séances de sensibilisation, à travers des sketches, sur la sécurité routière et les grossesses non désirées en milieu scolaire. C'est le lycée municipal polyvalent de Dédougou qui a abrité ces activités présidées par le gouverneur, Babo Pierre Bassinga. Mais bien avant, une montée des couleurs nationales a permis d'introduire la journée.

Selon le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, la question des grossesses non désirées est une préoccupation dans les structures scolaires. Il précise que les chiffres recueillis, en la matière, dans les provinces ne sont pas reluisants. « Le problème est assez sérieux », avoue-t-il. Cependant, il estime que le plus important est de trouver la solution. Et c'est la sensibilisation qui paraît l'option la plus plausible, à en croire M. Sanon.

Quant au gouverneur, il a apprécié ces sketches, montés et joués par des élèves, qui font aussi la promotion de la sécurité routière par l'utilisation des casques en circulation.