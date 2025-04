Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - L'Udcy soutiendra un candidat

Les membres statutaires de l'Union démocratique et citoyenne (Udcy) se sont réunis en convention, au siège de leur parti, le samedi 5 avril 2025, à la Riviera sainte famille.

Au terme de cette rencontre, cette formation politique a décidé de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La convention nationale a donné quitus au président de l'Udcy, le citoyen Anicet Gnanzi pour annoncer en temps opportun, à l'occasion d'une conférence de presse, le nom du candidat que le parti a décidé de soutenir pour l'élection présidentielle.

A son tour, le président de l'Udcy a révélé ceci : « Il est bon de rappeler, que par le passé, en raison de circonstances particulières, notre parti, l'Udcy a eu à soutenir en 2015 et 2020, le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Et l'on ne cesse de nous rappeler, avec insistance, que "jamais deux sans trois" ».

En revanche, les militants de l'Udcy ont décidé de participer aux élections de 2025 en mettant l'accent sur les élections législatives dans la perspective de sa représentation à l'Assemblée nationale. Le thème général de cette convention qui était : « Elections présidentielle et législatives 2025 : quelle participation pour l'Udcy ? » a également recommandé que le gouvernement intensifie les actions en faveur de la cohésion sociale.

« Nous sommes houphouëtistes dans l'âme. C'est ainsi que nous nous approprions la philosophie du Grand Sage Houphouët-Boigny, dont nous tirons tous gloriole et qui jadis nous enseigna que "la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement", il a aussi dit que "le Dialogue est l'arme des forts, et que l'on finit toujours par s'y résoudre au risque de périr dans une mare"... et qu'en définitive, "il préférait l'injustice au désordre, car l'injustice tôt ou tard trouverait réparation au contraire du désordre qui conduit inexorablement au chaos" », a fait savoir Anicet Gnanzi.

Et de prendre l'engagement que sa formation politique « n'appellera pas ses militants à s'associer à des manifestations de rue ». « Soucieux du respect et de la sauvegarde des institutions de la République, nous appellerons plutôt nos militants à se préparer activement à participer à toutes les étapes de la prochaine élection présidentielle ; à participer activement à la campagne électorale et à aller exprimer leur choix dans les urnes afin de choisir librement leur président, le 25 octobre 2025 », a promis Anicet Gnanzi.

Plusieurs présidents de partis politiques ont délivré des messages de soutien.