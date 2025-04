Madagascar: Cinéma - La beauté du pays et les espèces rares divulguées

Le film Madagascar ou le grand carnaval des caméléons a été projeté à la Maison de la Communication Akory Haly à Mangarivotra, samedi dernier. Il fait partie des films réalisés pour montrer la beauté de Madagascar et les nombreuses espèces d'animaux qui n'existent que dans la Grande Île. Une partie du tournage a été réalisée dans la région Boeny. C'était dans cette optique que les organisateurs ont choisi la ville de Mahajanga comme lieu de projection.

Cet événement représente une opportunité significative pour la ville, qui s'engage activement dans la préservation de son patrimoine naturel, notamment les mangroves et les espèces rares. Le documentaire a transporté les spectateurs à travers 65 millions d'années d'évolution, retraçant l'histoire des caméléons depuis leur arrivée sur l'île jusqu'à nos jours. À travers des images saisissantes, le film révèle les comportements fascinants de ces animaux emblématiques, ainsi que les stratégies d'adaptation qu'ils ont développées dans un écosystème aussi extraordinaire que fragile.

« Avec près de 50 % des 197 espèces de caméléons recensées dans le monde, l'Île Rouge abrite la population la plus variée et la plus extraordinaire de la planète. Madagascar est sans conteste un paradis pour les caméléons. Casqués, multicolores, cornus, minuscules ou gigantesques, une galerie de portraits impressionnante et unique au monde, qui compte des phénomènes que l'on ne trouve que sur l'île. Si le paradis pour les caméléons existe, c'est incontestablement à Madagascar qu'il se trouve », selon le résumé du film.

L'ONG ViMA de Mahajanga et le World Trade Center Antananarivo ont financé la production de la vidéo de 52 minutes. Elle a été réalisée par Paul Terrel pour Arte, le Centre de Production.

« La projection du documentaire Madagascar, ou le grand carnaval des caméléons est un film captivant réalisé en coopération par Vision Madagascar NGO, en partenariat avec Tsingy Bay, Majungasaurus Mall, l'Alliance Française de Mahajanga ainsi que l'université de Mahajanga.

Vision Madagascar NGO est un partenaire clé du projet. Il a joué un rôle fondamental dans la concrétisation de ce film. Acteur majeur de la conservation de l'environnement et de la biodiversité à Madagascar, l'organisation multiplie les actions pour sensibiliser le grand public à la préservation de la nature, et ce documentaire en est une illustration parfaite. Par son implication constante, Vision Madagascar NGO confirme sa vocation de catalyseur de changement et de porte-voix pour la faune et la flore malgaches, afin de les préserver pour les générations futures », a souligné le représentant du World Trade Center.