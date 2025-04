Madagascar: Padel/Orange MPPTour 250 - Zarah et Prisca restent imbattables

Imbattables et insubmersibles. Depuis la première victoire acquise par les deux paires lors de l'Orange Master Padel en 2024, Prisca Razafimamonjy et Zarah Razafimahatratra sont les deux dames de fer du padel à Madagascar. Elles viennent de confirmer le week-end dernier leur supériorité technique et physique à Soavina, lors du tournoi Orange MPPTour 250.

Les deux joueuses issues du club Atema d'Antanimora, Prisca Razafimamonjy et Zarah Razafimahatratra, se sont distinguées en restant invaincues durant leurs matchs. En finale dames, Zarah et Prisca ont remporté haut la main le titre. Elles ont battu en 3 manches 6/3, 4/6, 7/5 le duo formé par Fitia Robinson et Fitia Ravoniandro dans un match très intense qui a tenu le public en haleine jusqu'au dernier set.

Après la victoire de son duo, Zarah Razafimahatratra nourrit de grandes ambitions dans le padel: « Après avoir joué pendant plusieurs années au tennis et avoir remporté des titres de champion de Madagascar, le padel est devenu une passion. Je tiens à remercier le club Atema d'Antanimora et toute son équipe qui nous aide à nous exprimer sur le terrain. Mon ambition est de faire partie des meilleures à Madagascar et, pourquoi pas, de briller sur la scène internationale ».

Dans la catégorie masculine, les frères Toavina et Tokoana Ratsimandresy ont surclassé Stéphane et Landry en 2 manches 6/4, 6/4.