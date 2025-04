Sénégal: Renforcement de la qualité de l'eau - Des acteurs du secteur de la distribution de l'eau formés sur les techniques de potabilisation

Le Centre d'Excellence et d'Innovation de la SEN'EAU a accueilli hier, lundi, une formation de haut niveau sur la surveillance de la qualité de l'eau, initiée par la German Water Partnership, dans le cadre du projet AGTIWAS.

Cette session marque une étape clé dans l'accompagnement des sociétés de distribution d'eau à travers l'Afrique, avec un accent particulier sur l'innovation, la durabilité et la Coopération Sud-Sud. Sabine Sibler, Directrice du projet AGTIWAS (African-German Training Initiative in Water et Sanitation), a rappelé que cette initiative s'inscrit dans un programme de soutien à la professionnalisation du secteur de l'eau.

«L'objectif de ce workshop est de présenter un équipement innovant basé sur des échanges que nous avons eus ici, au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains. Il s'agit de soutenir la mise en place de l'Académie Africaine de l'Eau et de l'Assainissement, basée à Kampala (Ouganda), mais gérée par l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) à Abidjan.»

Le choix du Sénégal n'est pas anodin. Pour Mme Sibler, «le pays se distingue par son engagement en matière d'innovation et par l'existence d'acteurs structurés comme la SEN'EAU. Ce Centre d'Excellence est un partenaire clé. Nous souhaitons capitaliser son expérience pour bâtir une coopération durable et réplicable à l'échelle régionale», a-t-elle dit.

De son côté, Ibrahima Diallo, responsable à l'Office des Forages Ruraux (OFOR), a souligné l'importance de cette formation pour améliorer l'accès à une eau potable de qualité. «Cette formation est une opportunité pour renforcer nos connaissances sur les technologies modernes de suivi de la qualité de l'eau. Elle s'inscrit dans notre ambition de garantir l'atteinte de l'ODD 6 (6e Objectifs de Développement Durable, ndlr), en assurant une eau potable en quantité et en qualité pour les populations rurales.»

L'OFOR, qui gère un parc de plus de 2300 forages desservant plus de 8 millions de personnes, mise sur l'installation de systèmes de chloration et sur des partenariats avec des laboratoires pour le contrôle bactériologique. «La qualité de l'eau est une priorité. Cette formation va nous permettre de mieux répondre aux besoins pressants des populations et d'améliorer la réactivité de nos interventions sur le terrain», a ajouté M. Diallo qui insiste sur la nécessité d'interventions rapides et efficaces, notamment pour la chloration et le suivi bactériologique.

Pour Awa Sy, chef du Service Formation et Gestion des compétences à la SEN'EAU, cette formation symbolise la volonté de l'entreprise de jouer un rôle de catalyseur dans la sous-région. «Même si la SEN'EAU dispose déjà des outils pour contrôler la qualité de l'eau, cette initiative nous permet de partager notre expertise avec tous les acteurs du secteur, en milieu urbain comme rural. L'eau, c'est la vie ; mais elle peut aussi devenir un vecteur de maladies, si elle est mal contrôlée.»

La SEN'EAU ambitionne de devenir un pôle régional de formation grâce à son Centre d'Excellence. «Nous préparons une convention avec la German Water Partnership pour pérenniser cette collaboration. Le but est de positionner la SEN'EAU comme un hub africain de formation et d'innovation dans le domaine de l'eau», a conclu Awa Sy.

Cette formation marque le début d'une série d'activités structurantes, avec notamment un second atelier prévu sur les pompes intelligentes et économes en énergie. Une journée de réflexion élargie est également prévue, avec la participation du ministère de l'Eau, de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et d'autres partenaires, pour favoriser la synergie entre techniciens et décideurs.