Sénégal: 150 enseignants chercheurs et 126 enseignants du secondaire formés par CIRUICEF

Dakar — La conférence internationale des responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d'expression française (CIRUISEF), à travers son projet PULSE, a formé 150 enseignants chercheurs et 126 enseignants secondaires, selon la professeure Glitho Isabelle, doyenne honoraire de la faculté des sciences de l'université de Lomé.

Elle s'exprimait lundi, à Dakar, lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition francophone des colloques Phytovalo et Fhypa couplés au congrès de la CIRUISEF qui se déroule du 7 au 11 avril à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar sous le thème : valorisation des algues et plantes d'Afrique.

Selon elle, le projet a renforcé les licences et les masters scientifiques en adéquation avec les besoins du marché africain. Ses retombées incluent aussi l'équipement de 15 salles de travaux pratique, et la création d'une plateforme de ressources numériques exploitées par plus de 1400 utilisateurs, a-t-elle indiqué.

Le projet a également modernisé 166 curricula en adéquation avec les besoins de nos universités et il a bénéficié à plus de 16 000 étudiants. "L'impact du projet PULSE a été tel que les Ministres et les Présidents des 5 universités africaines impliquées ont participé au colloque de restitution organisé à Toulouse en juin", s'est réjouie Glitho Isabelle.

"CIRUICEF, c'est aussi le projet MIEP (Mobilité Internationale des Étudiants et du Personnel)" qui, selon elle, est une suite logique de PULSE. Ce projet s'est traduit par 36 mobilités enseignants-chercheurs dont la moitié de France vers les universités d'Afrique, 66 mobilités étudiants en master et en doctorat vers les universités françaises.

Elle explique que la CIRUICEF est un réseau institutionnel de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) qui promeut les sciences et la technologie au service du développement dans les pays francophones.

"Elle favorise la coopération et la solidarité entre les institutions scientifiques du Nord et du Sud, créant des partenariats solides basés sur des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui échangent et qui tissent des liens forts pour porter des activités communes et mutualiser les compétences et les moyens", a-t-elle ajouté.

Son objectif est d'améliorer la qualité de la formation des étudiants en aidant les enseignants chercheurs à acquérir des compétences scientifiques et pédagogiques, notamment dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat), relève la doyenne.

La CIRUISEF participe également à l'organisation du "Prix de l'innovation en sciences et techniques francophone" pour stimuler et récompenser la créativité des jeunes francophones. "La réussite" des actions de la CIRUISEF est liée au fait qu'elles sont conçues et déployées en réponse aux besoins exprimés par les membres du réseau lors des conférences qui précèdent les Assemblées générales, a relevé la doyenne.