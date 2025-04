Sénégal: Bakel - Le bilan de la campagne de contre-saison chaude est 'positif' (DG SAED)

Le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane Bâ, s'est dit satisfait des réalisations de la SAED et du démarrage de la campagne de saison sèche chaude (SSC) 2025 dans le département Bakel (est).

"Nous avons un réel sentiment de satisfaction de ce que nous avons vu depuis ce matin. Je tire un bilan extrêmement positif. Aujourd'hui, on peut dire que Bakel est en train de faire des pas de géant dans le cadre de mise en valeur des terres", a-t-il dit.

Alassane Ba a visité, lundi, des périmètres agricoles de Moudéry, de Diawara, de Bakel et de Khoughany, pour évaluer l'état d'avancement de la campagne agricole et échanger avec les acteurs sur le terrain.

"Il y a beaucoup d'espoir avec la SAED qui les [les agriculteurs] accompagne. Ils ont des semences de qualité, et l'engrais est disponible", a-t-il relevé.

Il a assuré que "toutes les conditions sont réunies pour faire une campagne de contre saison-chaude de qualité qui va leur permettre non seulement d'avoir de très bons rendements, mais également d'enchaîner pour la campagne de l'hivernage".

Alassane Ba dit avoir constaté également une "satisfaction extrême" des populations concernant les aménagements et les canaux bétonnés réalisés par la SAED et le Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (PADAER).

"Le sourire revient à Bakel", s'est-il réjoui, indiquant que les producteurs de ce département de l'est sont en train de transformer les contraintes notées lors des dernières inondations en opportunités pour mettre en valeur les terres.

Entre autres, les producteurs ont fait part au DG de la SAED de leurs difficultés par rapport au revêtement d'un canal à Diawara, à la disponibilité des moissonneuses batteuses pour la récolte, la construction de magasins, la question du financement.

"La SAED sera toujours à leurs côtés pour leur apporter tout le soutien nécessaire, la formation, l'encadrement, le renforcement de capacités, pour que les producteurs puissent continuer à jouer un rôle important dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire définie par les plus hautes autorités de ce pays", a rassuré Alassane Ba.

Le DG de la SAED a par ailleurs salué l'apport des émigrés de ce département qui, dit-il, "sont en train de contribuer à la mise en valeur des terres, notamment en contribuant au financement agricole".