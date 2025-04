Sénégal: Louga - Une délégation de la plateforme FDR reçue par le khalife de la famille omarienne

Louga — Une délégation du Front pour la défense de la République (FDR), conduite par le député Mbaye Dionne, représentant de l'Alliance des forces de progrès (AFP), a été reçue, lundi, par le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, a constaté l'APS.

"Comme nous l'avons fait dans les autres familles religieuses, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le Khalife, [en] porteurs d'un message de la conférence des leaders", a déclaré M. Dionne à l'issue de l'audience avec le guide religieux.

La délégation était composée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, du président du Conseil départemental de Kébémer, Modou Diagne Fada, du président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mbéry Sylla, de l'ancien ministre de l'Énergie et du Pétrole, Oumar Sarr, ainsi que d'autres responsables politiques.

Selon M. Dionne, la rencontre s'inscrit dans une série de visites entamées par le FDR auprès des foyers religieux du pays, dans le but d'expliquer sa démarche et de recueillir les conseils des guides religieux.

Dans cette dynamique, le député a souligné que "cette visite visait à présenter les objectifs du FDR et à exprimer les inquiétudes de ses membres face à la situation politique et économique actuelle du pays". "Depuis un an, un régime a été mis en place, et la direction qu'il a empruntée ne nous semble pas être la bonne. (...)", a-t-il expliqué.

Le parlementaire a également alerté sur "les difficultés économiques que traverse le pays", évoquant notamment l'arrêt de nombreux chantiers de l'État et une rareté des ressources financières".

Selon lui, les chefs religieux, "véritables remparts et stabilisateurs de la paix sociale", ont un rôle crucial à jouer. "C'est pourquoi nous avons voulu entendre les sages conseils de la famille omarienne".

Thierno Bachir Tall, a rapporté M. Dionne, a adressé un message de paix et prié pour que le président de la République entende cet appel au dialogue, à l'unité et à la préservation de la stabilité nationale.

Cette visite du Front pour la défense de la démocratie et de la République chez le khalife de la famille omarienne a été précédée de celles effectuées à Touba, Tivaouane et Médina Baye entre le 22 mars et aujourd'hui.