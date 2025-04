Maroc: Le PNARDI, une initiative stratégique pour renforcer l'infrastructure et les capacités de la recherche scientifique (M. El Midaoui)

Benguérir — Le Programme national d'appui à la Recherche et Développement et à l'innovation (PNARDI) constitue une initiative stratégique destinée à renforcer l'infrastructure et les capacités de la recherche scientifique, a souligné, lundi à Benguérir, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui.

Intervenant à la cérémonie de lancement officiel du PNARDI, en présence d' éminentes personnalités du monde académique et de la recherche, ainsi que de représentants d'institutions nationales, M. El Midaoui a relevé que ce programme est aussi de nature à accompagner la stratégie du ministère, ainsi que celles des universités en matière de recherche scientifique, en vue de les aligner sur les standards internationaux.

Rappelant que le PNARDI s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire de la recherche scientifique et de l'innovation des leviers clés du développement durable, de la compétitivité du pays et du rayonnement international du Royaume, il a précisé que ce programme se caractérise par l'adoption d'une approche de "discrimination territoriale positive" visant à soutenir en priorité les établissements situés en dehors de la capitale et les campus relevant de leurs universités, conformément à l'esprit de la régionalisation avancée.

M. Midaoui a aussi mis l'accent sur les mesures d'accompagnement prévues afin de maximiser l'impact de ce programme, notamment l'amélioration de la gouvernance du système national de la recherche dans le cadre de l'autonomie des universités, la création de pôles régionaux scientifiques et de plateformes technologiques, la mise en place et la généralisation des Instituts Thématiques de Recherche (ITR), ainsi que le renforcement du capital humain scientifique, l'objectif étant de favoriser l'émergence d'une communauté scientifique d'excellence, notamment par la diversification des statuts des chercheurs et le recrutement de compétences marocaines établies à l'étranger.

Il s'agit également de la mise à niveau des infrastructures de recherche, la réorganisation des Cités de l'Innovation en fonction des pôles régionaux et l'évaluation de la stratégie nationale de la recherche scientifique 2025, outre l'élaboration de la nouvelle stratégie à l'horizon 2035, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la Fondation OCP, Abdelhadi Sohaib, a fait savoir que ce programme ambitieux reflète l'engagement du Groupe OCP en faveur de la promotion de l'innovation et la valorisation de la recherche.

"Le PNARDI, qui est en parfaite adéquation avec les priorités nationales de développement durable, notamment l'eau et les énergies renouvelables, l'extraction et la valorisation des phosphates et de ses dérivés, repose sur la collaboration et l'implication de l'ensemble des acteurs du domaine de la recherche et développement, y compris les institutions de recherche scientifique et les chercheurs, et bénéficie d'un financement conjoint du ministère et du Groupe OCP", a ajouté M. Sohaib.

Dans une déclaration similaire, le président de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti a fait observer que ce programme représente un dispositif fédérateur, visant à mobiliser l'ensemble de la communauté scientifique nationale et à renforcer les synergies entre les chercheurs et les établissements d'enseignement et de recherche, afin d'encourager une dynamique collective autour des enjeux scientifiques et technologiques du Maroc.

Le PNARDI, dont le coup d'envoi a été donné lundi à Benguérir, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention-cadre paraphée par M. El Midaoui et le président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, pour faire de la recherche et de l'innovation des moteurs essentiels du développement national à travers des appels à projets dans les thématiques prioritaires.

Doté d'un financement de 1 milliard de dirhams (MMDH), ce programme entend stimuler une recherche scientifique et technologique d'excellence, tout en assurant la formation d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs prêts à relever les défis de demain.