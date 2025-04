Maroc: Benguérir - Lancement officiel du Programme national d'appui à la recherche, développement et l'innovation

Benguérir — Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a procédé, lundi à Benguérir, au lancement officiel du Programme National d'Appui à la Recherche, Développement et l'Innovation (PNARDI).

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise oeuvre d'une convention-cadre paraphée, à cette occasion, par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Azzedine El Midaoui, et le président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, pour faire de la recherche et de l'innovation des moteurs essentiels du développement national à travers des appels à projets dans les thématiques prioritaires.

Doté d'un financement de 1 milliard (MM) de dirhams, à travers un fonds conjoint par le ministère et le Groupe OCP, répartis sur quatre éditions entre 2025 et 2028 et dont 200 millions de dirhams orientés spécifiquement à la mobilisation des compétences marocaines résidant à l'étranger dans le système national de la recherche et de l'innovation, ce programme vise à stimuler une recherche scientifique et technologique d'excellence, tout en formant une nouvelle génération de jeunes chercheurs prêts à relever les défis de demain et mobiliser et diversifier les ressources et les moyens indispensables au financement du Système National de Recherche Scientifique.

Il s'agit aussi d'asseoir un investissement consistant et régulier en faveur d'une recherche scientifique excellente à même de hisser le Maroc au rang des grandes nations en matière de recherche, d'innovation et de formation.

Le PNARDI, fruit d'un partenariat avec la Fondation OCP, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales visant à faire de la recherche scientifique et de l'innovation des leviers essentiels du développement durable, de la compétitivité nationale et du rayonnement international.

Il répond également aux Directives Royales, appelant au renforcement du capital humain et à une plus grande mobilisation des compétences marocaines résidant à l'étranger, en favorisant leur implication dans l'écosystème national de la recherche et de l'innovation.

En parfaite cohérence avec les dispositions de la Loi-cadre n° 51-17 relative à l'éducation, la formation et la recherche scientifique, ce programme s'aligne avec la stratégie du Ministère visant à redynamiser la recherche et l'innovation et à les mettre au service du progrès socio-économique du Royaume.

Le PNARDI plaide pour une approche partenariale de cofinancement entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation et la Fondation OCP et la collaboration du CNRST et de l'UM6P pour son déploiement performant.

Il se distingue aussi par une approche intégrée et mobilisatrice, inscrite dans une dynamique temporelle régulière et en parfaite adéquation avec les priorités nationales et les enjeux de souveraineté du Maroc.

Le PNARDI ambitionne de renforcer l'excellence scientifique dans plusieurs secteurs stratégiques entre autres l'eau, l'extraction, le traitement et la valorisation des phosphates et de leurs dérivés, la santé, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les sciences humaines et sociales.

A travers ce partenariat, l'UM6P mettra à contribution ses laboratoires vivants, son infrastructure de recherche de classe mondiale, et son réseau de partenariats internationaux pour permettre d'accélérer les retombées positives de ce nouveau fonds.

Cette première édition du PNARDI se décline en trois sous-programmes complémentaires; à savoir, le programme R-D Jeunes Chercheurs (IBN BATTOUTA), qui soutient l'émergence de nouvelles générations de scientifiques, le programme R-D Thématiques Prioritaires (IBN ALBANNA) ciblant des axes stratégiques à fort potentiel d'innovation et le programme Transfert Technologique (NEFZAOUIA) dédié au renforcement du lien entre la recherche et les besoins économiques en favorisant la création de richesse des avancées scientifiques.

A rappeler que trois conventions spécifiques se rapportant à la déclination de ces trois sous-programmes ont été signées lors de la cérémonie de lancement officiel de ce programme qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la Fondation OCP, Abdelhadi Sohaib, de la directrice du CNRST, Jamila El Alami, du président de l'UM6P, Hicham El Habti, des personnalités éminentes du monde académique et de la recherche, ainsi que de représentants d'institutions nationales.