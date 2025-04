Mali: L'inflation en glissement annuel de février 2025 est de 8,3%

En février 2025, le niveau global des prix a baissé de 0,2% au Mali comparativement à son niveau de janvier 2025 qui était de 106,9.

Selon l'Uemoa qui donne l'information dans un rapport sur l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), cette baisse s'explique en grande partie par la diminution des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (- 0,5%), de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,1%) et des services d'« assurance et services financiers » (-0,1%).

Entre février 2024 et février 2025, ajoute la même source, le niveau général des prix du Mali a augmenté de 8,3%. Les hausses qui ont le plus contribué à l'inflation sont celles des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (8,2%), de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (11,4%), de services de « restaurants et services d'hébergement » (5,8%), des services de « soins personnels, protection sociale et biens divers » (12,5%) et des services d'« information et communication » (9,8%).

Entre février 2024 et février 2025, précise-t-on, l'indice de l'inflation sous-jacent, qui est l'évolution du niveau général des prix en dehors des produits frais et de l'énergie, est de 8,7%. En un an, les prix des produits frais ont augmenté respectivement de 8,9% et ceux de l'énergie ont baissé de 0,9%.

Sur cette même période, on observe une progression des prix des produits locaux et ceux importés respectivement de10,4% et 4,1%. Aussi, on note une augmentation des prix des secteurs primaire, secondaire, et tertiaire avec respectivement des niveaux de 9,4%, 4,2% et 13,9%.

Par rapport au même mois de l'année précédente, on observe une tendance à la hausse pour les biens durables, non durables et semi durables avec respectivement 8,2%, 6,0% et 7,8%. Le taux d'inflation en moyenne annuelle est de 4,5% en février 2025 soit une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport au niveau du mois précédent.