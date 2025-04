Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Recul de 0,1% de l'inflation en février 2025

Dans la zone Uemoa, l'inflation en glissement annuel de février 2025 est de 2,1%. En évolution mensuel, l'indice du mois de février 2025 (103,2) affiche un recul de 0,1% par rapport à son niveau de janvier.

Selon un rapport de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), cette baisse est consécutive au recul du niveau global des prix dans les Etats membres suivants : le Sénégal (-0,6%), le Burkina Faso (-0,4%), la Côte d'Ivoire (-0,2%) et le Mali (-0,2%). L'ampleur de ces replis de niveaux a été amoindri par la hausse observée au Bénin (1,0%), en Guinée-Bissau (0,5%), au Niger (0,3%) et au Togo (0,3%).

Cette variation mensuelle, explique-t-on, fait suite à celle observée pour « les produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,5%), « assurances et services financiers » (-0,4%), « loisirs, sport et culture » (-0,3%) et « boissons alcoolisées tabacs et stupéfiants » (-0,1%).

L'inflation en glissement annuel qui est de 2,1% en février 2025 a été impulsée par le renchérissement des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (4,6%), des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (3,9%), les « vêtements et chaussures » (1,4%), « transport » (1,4%), « soins personnels, protection sociale et biens divers » (1,6%), « information et communication » (1,1%) et « santé » (1,1%).

Lorsqu'on observe au niveau des Etats, le taux d'inflation en glissement par ordre décroissant se présente comme suit : Mali (8,3%), Guinée-Bissau (5,8%), Niger (3,6%), Burkina Faso (2,3%), Togo (2,1%), Côte d'Ivoire (0,7%), Sénégal (0,6%) et Bénin (0,1%).

En examinant la nomenclature secondaire, il apparaît que l'inflation de la zone Uemoa est portée principalement par la variation des prix des produits frais (4,9%), et par celle des prix des produits les moins volatils du panier Ihpc (1,3%).

Au regard de l'origine des produits, la hausse est ressortie essentiellement au niveau des produits locaux (2,9%). Au regard du secteur de production des biens et services, l'inflation de février 2025 est portée par les produits du secteur primaire (6,3%) et dans une moindre mesure par les biens du secteur secondaire (0,9%) et le tertiaire (1,0%).

Selon la durabilité des biens, l'inflation provient essentiellement des non durables (4,1%), puis des biens semi durables (1,4%) et des biens durables (1,0%).