Sénégal: L'inflation en glissement annuel de février 2025 évaluée à 0,6%

En variation mensuelle, au mois de février 2025, le niveau de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) a chuté de 0,6% pour se situer à 101,0 au Sénégal.

Selon l'Uemoa dans un rapport sur l'Ihpc, cette baisse découle des chutes des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisé » (-1,2%), des services de « loisirs, sport et culture » (-0,3%) et pour les « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » de (-0,2%) « vêtements et chaussures » (-0,2%) et « santé » (-0,2%). Aussi, sur un an, informe l'Uemoa, le niveau général des prix a évolué de 0,6%.

Les prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » s'accroissent de 10,2%, tandis que ceux de « l'ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage » ainsi que des services de « restaurants et d'hébergement » augmentent respectivement de 2,3% et 2,0%.

Par ailleurs, les évolutions des prix des services de « transport » (1,0%), de « santé » (0,8%) et de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (0,8 %) contribuent également à cette tendance haussière. En outre, bien que la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » soit modérée (0,6%), leur impact sur l'évolution des prix à la consommation demeure significatif.

Cependant, la chute des prix des biens et services de « d'information et de communication » (-6,9%) a amoindri l'inflation du mois de février 2025. Concernant l'indice sous-jacent, qui exclut l'énergie et les produits frais, il s'apprécie de 1,7% en glissement annuel. Selon l'origine, les produits locaux se renchérissent (2,4%), tandis que les prix des produits importés chutent (-3,3%) en février 2025, par rapport au même mois de l'année précédente.

Sous l'angle de la durabilité des produits, explique l'Uemoa, l'inflation est portée par l'accroissement des prix des produits non durables (0,9%), durables (0,5%) et des services (0,9%). Le taux d'inflation en moyenne annuelle est de 0,6% en février 2025 soit un léger recul de 0,1 point de pourcentage par rapport au niveau du mois précédent.