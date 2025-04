Afrique: Le COMESA et la Banque mondiale ont lancé un programme visant à autonomiser 180 millions d'Africains grâce à l'accès à Internet

Addis-Abeba — Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la Banque mondiale ont lancé lundi un projet visant à autonomiser environ 180 millions de personnes en Afrique orientale et australe grâce à l'accès à Internet et à fournir des services numériques à 100 millions de personnes au cours des huit prochaines années.

Ce programme, doté de 2,5 milliards de dollars américains, devrait bénéficier à divers groupes, notamment les femmes, les réfugiés, les communautés d'accueil, les entreprises du secteur privé et les entités du secteur public, selon un communiqué publié après son lancement en Zambie.

Il adoptera une approche programmatique en plusieurs phases pour mutualiser les financements entre plusieurs bénéficiaires afin de promouvoir l'accès numérique universel, l'utilisation productive et l'intégration du marché numérique dans le cadre des efforts visant à relever les défis rencontrés dans la sous-région, précise le communiqué.

Le programme créera des opportunités pour les entreprises de se développer et d'innover dans toute la région en réduisant la fragmentation du marché et en favorisant un paysage numérique plus intégré, a déclaré Isabel Neto, responsable du développement numérique pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à la Banque mondiale.

La secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, a déclaré que la nécessité de trouver des moyens innovants pour catalyser les investissements du secteur privé, d'améliorer les cadres politiques et réglementaires, de préparer les projets, de prendre en compte les dimensions de genre et de changement climatique figurait au programme du programme.

Selon le communiqué, la première phase du programme comprend une subvention de 10 millions de dollars américains pour le secrétariat du COMESA et un financement de 780 millions de dollars américains pour des opérations en Angola, en République démocratique du Congo et au Malawi.

Le programme devait rassembler plus de 15 pays, communautés économiques régionales et partenaires de développement autour d'un objectif commun : garantir l'accès au numérique et en tirer parti à des fins productives.

Selon le communiqué, seulement 64 % de la population d'Afrique de l'Est et du Sud était couverte par l'Internet haut débit et moins de la moitié, soit environ 24 %, utilisait Internet en 2023.