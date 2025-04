Ethiopie: Un forum d'affaires éthio-grec s'est tenu à Athènes

Addis-Abeba — Un forum d'affaires et d'investissement éthio-grec s'est tenu à Athènes, en Grèce.

Organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Rome et le consulat honoraire d'Éthiopie en République hellénique, en collaboration avec la Chambre de commerce hellénique-africaine, ce forum a réuni des représentants du ministère des Affaires étrangères de la République hellénique, d'autres institutions gouvernementales, des membres des milieux d'affaires éthiopiens et grecs, ainsi que des entreprises privées.

Dans son discours d'ouverture, le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Éthiopie à Rome, Assefa Abiy, a souligné le large éventail d'opportunités commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie.

Il a décrit l'Éthiopie comme l'une des économies africaines ayant connu la croissance la plus rapide ces dernières années et a encouragé les entreprises grecques à explorer les opportunités d'investissement et de commerce dans le pays.

Workaferaw Aklilu, représentant du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a souligné les conditions favorables créées par les réformes macroéconomiques éthiopiennes pour les investisseurs étrangers et a souligné le potentiel de renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre l'Éthiopie et la Grèce.

Dagato Kumbe, commissaire adjoint de la Commission éthiopienne d'investissement, a présenté lors du Forum les diverses opportunités d'investissement offertes par l'Éthiopie, notamment dans les secteurs prioritaires, tout en décrivant le cadre juridique, les procédures et les mesures incitatives visant à faciliter et à encourager les investissements étrangers.

Le Forum s'est conclu par des discussions interentreprises productives et des accords préliminaires entre les entreprises éthiopiennes et grecques, tout en promouvant le potentiel commercial et d'investissement de l'Éthiopie.