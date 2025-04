Ethiopie: Le pays et la Chine entretiennent des liens étroits à l'occasion de 55 ans d'amitié - Ambassadeur Tefera

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Chine entretiennent des liens « forts et profonds » à l'occasion de 55 ans d'amitié, a souligné l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tefera Derbew Yimam.

L'ambassadeur Tefera a rappelé avoir beaucoup voyagé à travers le pays, explorant presque toutes les provinces chinoises.

Shanghai, pôle financier doté de ports numérisés, et Shenzhen, ville technologiquement avancée, se sont distinguées. « Le fonctionnement d'un port (de Shanghai) m'a particulièrement impressionné : le chargement et le déchargement s'effectuent sans intervention humaine », a-t-il déclaré au China Daily, soulignant l'économie florissante de la Chine et son potentiel commercial.

L'Éthiopie exploite cette opportunité grâce au Pavillon national éthiopien en ligne, lancé en janvier sur un site de commerce électronique chinois, afin de stimuler les exportations agricoles.

Le café éthiopien, réputé pour ses grains biologiques et de haute qualité, reste essentiel aux exportations, avec une demande croissante de la part de la jeune génération chinoise, a déclaré Tefera.

Les exportations de café éthiopien vers la Chine ont augmenté en moyenne de 27 % par an au cours des trois dernières années environ, selon l'Autorité éthiopienne du café et du thé. Les ventes en ligne de café éthiopien ont bondi de 300 % lors de la sixième Exposition internationale d'importation de Chine, à laquelle l'Éthiopie participe régulièrement.

Le volume des échanges bilatéraux a atteint 3,55 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 17,5 % en glissement annuel, selon l'Administration générale des douanes chinoises.

La Chine est le premier partenaire commercial et la principale source d'investissement de l'Éthiopie, et l'Éthiopie est le principal partenaire commercial de la Chine en Afrique.

Cette croissance des échanges est alimentée par une connectivité renforcée grâce à l'initiative « la Ceinture et la Route », proposée par la Chine il y a plus de dix ans, a déclaré Tefera. « Cela stimulerait sans aucun doute nos exportations de produits agricoles, dont le café, et d'autres produits.»

Le chemin de fer transnational électrifié reliant Addis-Abeba à Djibouti, projet phare de la coopération dans le cadre de la BRI, facilite les échanges commerciaux, a déclaré l'ambassadeur. Il a ajouté que la BRI s'inscrit parfaitement dans le Plan de développement décennal de l'Éthiopie (2021-2030), qui définit la vision et les objectifs de l'Éthiopie en matière de développement durable.

Tefera a indiqué que la Chine soutenait le secteur énergétique éthiopien, notamment par le biais de barrages hydroélectriques, comme le projet Genale Dawa III, et de projets éoliens comme le parc éolien d'Adama.

« Nous poursuivons un développement économique vert et encourageons l'utilisation des véhicules électriques en Éthiopie », a-t-il déclaré, ajoutant que les abondantes ressources énergétiques vertes de son pays, ainsi qu'une population d'environ 120 millions d'habitants et une classe moyenne en pleine croissance, créent un fort potentiel pour le marché des véhicules électriques, renforcé par l'expertise chinoise.

En plus de cinq décennies, la relation bilatérale s'est transformée en un partenariat stratégique à toute épreuve. « Notre peuple a bénéficié de ce partenariat solide et approfondi. De nombreuses opportunités d'emploi ont été créées grâce aux échanges commerciaux et aux investissements chinois », a déclaré l'ambassadeurTefera.