Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le COJOJ et l'ARTP scellent un partenariat

Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 et l'Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) ont signé, lundi, une convention de partenariat en perspective de cette compétition, a constaté l'APS.

Le document a été paraphé par le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, et le directeur général de l'ARTP, Dahirou Thiam.

Pour Ibrahima Wade, la signature de cette convention de partenariat constitue un " moment important". Selon lui, il marque le début d'une " collaboration à la fois stratégique et opérationnelle", qui a "une portée de premier plan dans la réussite des JOJ".

"Une collaboration stratégique, dis-je, car les technologies numériques sont au coeur de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. En effet, chaque aspect de cet événement, de la planification à l'exécution et même à la clôture, nécessite une utilisation massive et intelligente du numérique", a-t-il fait remarquer.

Il a signalé que les échanges quotidiens avec le Comité international olympique (CIO) et les autres acteurs du mouvement olympique, la gestion des différentes étapes de préparation, ainsi que le suivi des jalons de l'événement "se font grâce à des outils numériques avancés".

Il a relevé que cette dimension technologique prend de plus en plus d'ampleur au moment où le compte à rebours vers les jeux s'accélère inexorablement.

"Nous sommes aujourd'hui à 571 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. La préparation des athlètes, la gestion des accréditations, l'organisation des entrées et sorties des participants, la sécurité, la cybersécurité, la gestion des fréquences et la retransmission des Jeux dans le monde entier sont autant de domaines qui nécessiteront des solutions efficaces et fiables", a-t-il dit.

Il a ajouté que la mise à disposition du COJOJ de personnels qualifiés issus des rangs de l'ARTP, "institution reconnue pour l'expertise et la qualité de ses ressources humaines va permettre d'envisager l'avenir avec sérénité et confiance".

Il considère que "l'interaction" des équipes "sera mutuellement bénéfique" pour les deux parties. "L'ARTP veillera non seulement à garantir la qualité des services proposés, mais aussi leur disponibilité et leur fiabilité en temps réel, ce qui est essentiel pour la mise en oeuvre d'un projet aussi ambitieux que les JOJ Dakar 2026", a-t-il indiqué.

De son côté, le COJOJ "apportera à l'ARTP une plateforme pour la gestion des fréquences et son expérience dans l'organisation d'un événement sportif d'une envergure mondiale, partagée par le CIO et tous nos autres partenaires", a ajouté Ibrahima Wade.

Le directeur général de l'ARTP, Dahirou Thiam, souligne à son tour que la signature de la convention entre les deux structures va "garantir un environnement technologique performant" au service des valeurs olympiques et de l'excellence organisationnelle.

"Cette signature marque juste le point de départ d'une collaboration dynamique et rigoureuse qui sera notre fil conducteur jusqu'à la fin des Jeux. Ensemble, nous construisons un modèle de gestion des fréquences exemplaire, qui pourra inspirer d'autres grandes manifestations internationales", a expliqué M. Thiam.

Il assure que grâce à leur mobilisation et leur engagement sans faille, l'ARTP et le COJOJ vont faire de ces jeux "un événement inoubliable", non seulement pour les athlètes et les spectateurs, mais aussi pour tous les acteurs qui contribuent à leur succès.

"Nous unissons nos forces pour garantir un environnement technologique performant, au service des valeurs olympiques et de l'excellence organisationnelle", a conclu le DG de l'ARTP.