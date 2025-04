Afrique: Une formation sur la sûreté maritime dans le golfe de Guinée pour une trentaine d'agents africains

Dakar — Une formation d'une dizaine de jours consacrée à la sûreté maritime s'est ouverte, lundi à Dakar, à l'intention d'une trentaine d'agents issus d'institutions maritimes du Sénégal, de la Guinée Bissau, de la Gambie, du Nigeria et du Liberia, a constaté l'APS.

Cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 16 avril est organisée à l'initiative du Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC), en partenariat avec le Danemark.

Elle vise à offrir aux participants une "culture de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée", a-t-on appris lors de la cérémonie d'ouverture dans la capitale sénégalaise.

"Cette formation multinationale cherche à former 30 agents de sûreté maritime issus d'institutions maritimes du Sénégal, de la Guinée Bissau, de la Gambie, du Nigeria et du Liberia", a notamment relevé le représentant du secrétaire général de la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de l'environnement marin (HASSMAR).

Selon Alioune Cissokho, cette formation devrait "permettre une meilleure compréhension du paysage de la sécurité maritime, de renforcer leur collaboration et leur coordination et de mettre en commun leurs ressources individuelles et collectives dans le but de consolider la sûreté maritime dans la région".

"Cette session de formation sera l'occasion de [donner] aux acteurs un aperçu de l'environnement maritime, des espaces maritimes, des acteurs majeurs en mer, des normes applicables, de l'action de l'Etat en mer et des problématiques, enjeux et défis en mer, etc.", a encore souligné l'officiel sénégalais.

Il a rappelé que "le développement de la culture de sécurité maritime des acteurs dans le golfe de Guinée participe grandement à tirer largement avantage de notre économie maritime".

De son point de vue, le fait que Dakar abrite "cette importante session de formation n'est pas fortuite", en ce sens que la thématique est "tout à fait en phase avec la place importante de la sécurité maritime dans notre pays, mais aussi de la place de notre pays dans le golfe de Guinée".

Selon un document parvenu à l'APS, l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée est "une source de préoccupation et d'inquiétude, non seulement pour les États [...], mais aussi pour de nombreux gouvernements étrangers, ainsi que pour les organisations et coalitions internationales chargées de la sûreté maritime".

"Au cours des 15 dernières années, la région, abritant près de 20 ports maritimes commerciaux, est devenue l'un des points chauds de la piraterie maritime dans le monde, dépassant le golfe d'Aden et la Corne de l'Afrique, où opéraient les pirates somaliens", souligne la même source.

Avec près de 25 % du trafic maritime africain, le golfe de Guinée (GdG) abrite près de 20 ports maritimes commerciaux.