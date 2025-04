Sénégal: Signature d'un pacte de stabilité sociale - Vers l'élaboration d'un document consensuel

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a lancé, lundi, les travaux des négociations tripartites gouvernement-syndicats-patronat devant permettre l'élaboration d'un document consensuel en vue de la signature d'un pacte de stabilité sociale.

"L'élaboration d'un pacte de stabilité sociale, une initiative ambitieuse et essentielle pour le gouvernement et pour tous les travailleurs vise à renforcer notre cohésion nationale et à assurer un développement harmonieux dans le contexte d'un monde du travail en pleine mutation", a-t-il dit lors de la cérémonie de lancement de ces travaux.

Durant quatre jours, l'Etat, le patronat et des organisations syndicales vont réfléchir sur les voies et moyens permettant de trouver un consensus fort sur plusieurs préoccupations relatives au monde du travail.

Ces assisses font suite au lancement, le 27 février dernier, de la première édition du dialogue social par le Premier ministre, Ousmane Sonko. L'objectif vise à parvenir à un pacte de stabilité et aux deux premières sessions de négociations sur la plateforme minimale de la coalition des centrales syndicales.

Selon lui, "la tenue de ces assises de conception et de formulation d'un document qui se voit fédérateur et prospectif nous permettra de construire un consensus durable sur les grandes priorités sociales". Ce consensus sera "assorti évidemment d'un dispositif de mise en oeuvre et d'un échéancier de réalisation", a-t-il indiqué.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a salué "la dynamique inclusive et l'engagement des partenaires sociaux".

Il considère, en effet, que "la mise en place d'un pacte de stabilité sociale apparaît comme un outil indispensable pour, entre autres, garantir un climat social apaisé propice à l'investissement et à l'innovation, consolider les acquis sociaux tout en adaptant notre modèle aux exigences d'un monde en mutation, promouvoir enfin une croissance inclusive et durable qui bénéficie à toutes et à tous".

Le pacte de stabilité sociale qui devra être signé ambitionne de définir un cadre de référence commun garantissant "l'équilibre entre performance économique et équité sociale".

"Ensemble, nous sommes sur le point de poser les jalons d'un pacte fondé sur la confiance, le respect mutuel et la solidarité, des valeurs qui ont toujours animé notre pays et qui continueront à guider nos actions", a déclaré le ministre du Travail.

Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public, a embouché la même trompette en magnifiant cette volonté commune de construire ensemble "la paix sociale", à travers l'implication et l'engagement de tous les partenaires.

La réflexion entamée va permettre d"'établir un document solide et durable avec lequel nous allons travailler pour les trois prochaines années", a indiqué M. Boucal.

Il a assuré que la signature d'un pacte social ne signifie pas "l'arrêt des négociations". "Après la signature de ce pacte, nous devrons aller vers la signature également du pacte sectoriel", a-t-il insisté.

Les organisations syndicales ont quant à elles accepté la main tendue du gouvernement pour un climat apaisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision Sénégal 2050, l'Agenda nationale de transformation.

Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Mody Guiro, estime toutefois que "la signature d'un pacte social exige des préalables". Il s'agit de "l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, des populations et la baisse significative des prix des denrées de première nécessité, l'arrêt du licenciement massif des travailleurs et leur réintégration", a-t-il précisé.

Le syndicaliste dit espérer que ces échanges vont aboutir à "un large consensus sur le projet de pacte 2025-2027" avec des engagements forts des différentes parties prenantes.

Il a évoqué à cet égard "un pacte qui renforce le dialogue social et le tripartisme, capable d'influer un regain à l'administration du travail pour un contrôle plus efficace de l'application de la législation du travail et la réduction des déficits en matière de travail décent".

Mody Guiro a insisté sur les organes de pilotage, de suivi et de contrôle de sa mise en oeuvre en vue d'éviter les dysfonctionnements notés dans l'ancien pacte datant d'avril 2014.

"Ce sont ces manquements pourtant portés à l'attention des gouvernants et mentionnés dans le rapport d'évaluation de 2018 qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs assignés au précédent pacte", a-t-il déploré.

Il a conclu en renouvelant l'engagement et la disponibilité des centrales syndicales "pour l'élaboration d'un projet de pacte consensuel, inclusive pour prendre en compte les intérêts supérieurs de la Nation et les préoccupations des travailleurs".

Le président de la Commission "Dialogue social et normes du travail" du Conseil national du patronat (CNP) du Sénégal, Meissa Fall, s'est appesanti sur quelques préoccupations liées à la dette intérieure et aux subventions.

"La dette intérieure (...) se place aussi autour du climat des affaires, de la gestion des contentieux judiciaires sociaux, (...), du dialogue social, du projet de loi sur la souveraineté économique, de l'emploi des jeunes, etc.", a-t-il dit.

Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, a salué cette importante initiative de promotion du dialogue social.

Elle va, selon lui, permettre aux différents acteurs "de jeter les nouvelles bases d'un dialogue inclusif, fréquent et constructif, en vue de s'accorder sur les modalités de prise en charge communes de leurs préoccupations respectives".