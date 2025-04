Afrique de l'Ouest: Itinéraires artistiques de Saint-Louis - La Gambie, pays invité d'honneur de la 11ème édition

La Gambie est le pays invité d'honneur de la 11ème édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, un évènement culturel prévu du 3 mai au 3 juin prochain au Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS), annonce un communiqué reçu, lundi, à l'APS.

Le choix de la Gambie comme pays invité d'honneur symbolise une avancée dans les relations culturelles entre le Sénégal et son voisin, explique l'organisateur dans le texte.

Il indique que la participation des artistes gambiens apportera une dimension nouvelle à l'exposition et enrichira le dialogue artistique entre les deux nations soeurs.

Organisé par l'association "Ndar Création" de l'artiste plasticien Abdou Karim Fall, cette édition compte offrir une palette de disciplines artistiques, précise le texte.

La peinture, la photographie, la sculpture, la mosaïque, le design et les arts numériques seront au programme de cette manifestation culturelle.

"Plateforme d'échanges et de valorisation de la création contemporaine, l'exposition s'ouvre aux artistes émergents et confirmés du Sénégal et d'ailleurs, favorisant ainsi une interaction riche entre créateurs et publics", souligne le document.

Au total, les 40 artistes sélectionnés vont présenter 76 oeuvres "d'exception" en provenance des régions du Sénégal et d'ailleurs.

Quatre mentors de renoms, à savoir les plasticiens Anta Germaine Gaye, Serigne Ndiaye, Tita Mbaye et Adama Sylla, accompagneront les participants et exposeront leurs propres créations, annoncent les organisateurs.

Pour le Sénégal, outre Saint-Louis, les artistes viendront de Louga, Thiès, Ziguinchor et Sédhiou.

Pour l'international, en dehors de la Gambie, des participants sont attendus des Etats-Unis, de la Belgique, de la France, du Mali et de la République démocratique du Congo.

Au programme de ces itinéraires artistiques de Saint-Louis, figurent également quatre ateliers de formation qui, selon les organisateurs, "permettront aux artistes et passionnés d'explorer différentes techniques artistiques, comme la peinture, la mosaïque et la sculpture."

Il est ainsi prévu "des workshops interactifs et des performances artistiques, abordant des thèmes contemporains, comme l'art et la durabilité, l'identité culturelle et l'impact social de la création artistique."