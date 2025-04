Tunisie: Ligue des champions Quart de finale retour EST-Mamelodi - Tout pour l'exploit...

En dépit de la défaite concédée à l'aller, les "Sang et Or" sont en mesure de rattraper leur retard et composter leur billet pour les demi-finales. Il suffit d'adopter le style de jeu habituel, mais surtout de l'imposer à l'adversaire qui demeure coriace.

Pour Maher Kanzari et ses joueurs, l'explication retour contre Mamelodi Sundowns, ce soir, est le match de la saison par excellence. D'abord, pour lui qui a été appelé à la rescousse pour sauver les meubles. Passer le cap de ces quarts de finale est l'explication même de son recrutement. Ensuite, pour les joueurs qui, depuis le début de la saison, n'ont jamais réussi à trouver leur vitesse de croisière, que ce soit sous la direction de Miguel Cardoso ou sous la houlette de Laurenu Reghecampf, au point qu'une frange de supporters a fini par croire que le problème réside dans les joueurs et non pas dans les entraîneurs.

Ne pas dénaturer son jeu...

Ce soir et en dépit de la défaite concédée à l'aller, les "Sang et Or" ont les moyens de se rattraper à une seule condition : ne pas dénaturer leur jeu comme ce fut le cas à Pretoria où ils ont opté pour une prudence excessive et ont surestimé leur adversaire.

Pour parvenir à retrouver le style de jeu habituel porté vers l'offensive, Maher Kanzari n'a pas hésité à encadrer lui-même Rodrigo Rodrigues qui a de fortes chances de jouer dès le départ. Achraf Jabri pourrait aussi être aligné dès le départ aux côtés de Rodrigues ou le suppléer en cours de jeu. En tout cas, ce soir ce sera un avant-centre de métier pour commencer le match.

Ben Ali dans le doute

Hormis Yassine Meriah, rentré à Tunis la semaine dernière et qui a entamé la dernière phase de sa rééducation, celle de la réadaptation physique, et Roger Aholou pas encore rétabli et qui a entamé aussi la dernière phase de la rééducation, tous les autres joueurs sont à la disposition du staff technique, y compris l'arrière droit Mohamed Ben Ali, annoncé opérationnel, mais pas à 100 % selon les déclarations de Maher Kanzari hier. Cela dit, on devrait retrouver Ben Saïd dans les bois, le duo Tougaï-Jelassi dans l'axe central, Bouchniba (ou Ben Ali) et Ben Hmida respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense, Guenichi, Ogbelu et Tka à l'entrejeu, Sasse et Belaïli apporteront leur soutien à Rodrigues ou Jabri en pointe.

En stage à Hammamet

Pour que les joueurs restent concentrés et loin de la pression, Maher Kanzari a imposé le huis clos depuis le retour à Tunis. Par ailleurs, l'équipe est entrée en stage à Hammamet depuis dimanche soir. La dernière séance de l'équipe s'est déroulée hier soir au stade annexe de Radès.

Notons enfin que les autorités sécuritaires ont accordé un quota de 35.000 supporters pour le match de ce soir contre Mamelodi Sundowns.