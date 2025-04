Congo-Kinshasa: Le pays suspend tous ses contrats de lobbying passés avec des cabinets américains

Dans un communiqué publié lundi 7 avril, la porte-parole du Président de la République, Tina Salama annonce que la RDC suspend jusqu'à nouvel ordre, tout contrat, démarches ou propositions de lobbying passés ou faits entre elle et des entités, firmes ou cabinets américains spécialisés dans ce domaine.

« Au regard de la volonté mutuellement exprimée de relancer des partenariats stratégiques entre les deux administrations, la République Démocratique du Congo retient dans sa démarche l'impératif de privilégier des échanges directs avec la nouvelle administration américaine, et cela, par des canaux officiels et autorisés. En conséquence, elle procède, sans délai à la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de tout contrat, démarches ou propositions de lobbying passés ou faits entre elle et des entités, firmes ou cabinets américains spécialisés dans ce domaine, notamment le contrat avec la firme Earhart Turner LLC », rapporte le communiqué.

Tina Salama ajoute que le Président Félix-Antoine Tshisekedi se félicite des relations solides et durables, de coopération et d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la République Démocratique du Congo.

Cette décision intervient quelques jours après la visite à Kinshasa de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du Président américain Donald Trump.

Le 3 avril, avait évoqué un accord sur les minéraux proposé par la RDC :

« Nous avons pris connaissance de cette proposition, et je suis heureux d'annoncer que le Président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le Président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain. Nous visons à stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, pour contribuer à la prospérité de nos deux pays ».

Il avait aussi souligné que les entreprises américaines sont prêtes à s'installer en RDC pour stimuler les économies locales.

« Nous avons besoin d'un environnement propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars, de création d'emplois, de transfert de connaissances et d'investissements dans l'infrastructure », avait-il insisté.