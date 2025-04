Togo: Campagne médicale gratuite - L'armée au service de la population

Dans le cadre des 20 ans de la disparition du président Gnassingbé Eyadéma, une vaste campagne médicale gratuite a été lancée dans la région Centrale jusqu'au 17 avril.

Cette initiative, placée sous le haut patronage du chef de l'État Faure Gnassingbé, est organisée par le Service de Santé des Armées.

Après les régions de la Kara et des Savanes, la campagne se poursuit à Sokodé et dans les chefs-lieux des préfectures de Tchamba, Blitta et Sotouboua, avec des équipes médicales prêtes à accueillir et soigner les populations.

Les centres hospitaliers régionaux (CHR) et préfectoraux (CHP) abriteront des interventions chirurgicales sur des pathologies courantes comme les hernies, fibromes, goitres, lipomes ou nodules mammaires. Une équipe mobile interviendra également à Djarkpanga.

L'objectif est clair : rapprocher les soins de santé des populations les plus éloignées et honorer la mémoire du Père de la Nation à travers une action solidaire et utile.