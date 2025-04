Algérie: 1e étape du grand prix national de Triathlon - Une course de duathlon vendredi à Oran

Oran — Une course de duathlon de la première étape du grand prix national de triathlon toutes catégories aura lieu, vendredi prochain dans la commune de Bir-El-Djir d'Oran, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive, organisée par le Club champions Lions d'Oran, en collaboration avec la Fédération algérienne de triathlon (FATRI) et la direction de la Jeunesse et des Sports d'Oran, verra la participation de 250 athlètes représentant plusieurs wilayas du pays.

Ce sport est un dérivé du triathlon, qui consiste à enchaîner dans l'ordre trois activités sportives : la course à pied, suivie d'une épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied.

Au programme de cette manifestation sportive, trois distances, l'une dédiée aux enfants de 9 a 10 ans filles et garçons, l'autre aux benjamins, minimes et cadets et la troisième pour les juniors, élite masters et vétérans enfants.

Concernant la première catégorie, elle consiste à parcourir 750 mètres de course à pied pour commencer, puis 2 km de vélo, et pour finir 250 mètres de course à pied.

S'agissant de la deuxième, les participants auront à parcourir 2,5 km de course à pied, avant d'enchaîner par 10 km de vélo et enfin 2,5 km de course à pied.

Pour les juniors, élite, masters et vétérans elle consiste à parcourir 5 km de course à pied puis 20 km à vélo et finir avec de 2,5 km de cross country.