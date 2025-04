Congo-Kinshasa: Inondation à Kinshasa - 14 communes et sites d'hébergement des sinistrés desservis en eau potable

Le Gouvernement congolais a entamé, lundi 7 avril, une opération visant à approvisionner en eau potable 14 communes coupées du réseau de distribution, ainsi que les sites d'hébergement des sinistrés.

Le ministre des Ressources hydrauliques et Électricité, Teddy Lwamba, a livré cette information lors d'un briefing de presse coanimé avec ses collègues des Infrastructures et de la Communication et Médias, à Kinshasa.

À travers cette mesure, le Gouvernement souhaite venir en aide aux familles sinistrées des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de samedi dernier sur la capitale.

Teddy Lwamba a également précisé que ces opérations d'approvisionnement sont réalisées à l'aide de camions-citernes. « L'usine de la REGIDESO à N'Djili produit 330 000 mètres cubes par jour, ce qui en fait la plus importante en termes de production d'eau potable. Ce sont près de 14 communes de Kinshasa qui sont touchées par ce problème. Nous avons élaboré des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition de camions-citernes qui circulent dans ces communes pour approvisionner la population en eau potable », a-t-il expliqué.

En plus des communes privées d'eau, des camions-citernes sont déployés sur les sites accueillant des personnes sinistrées, notamment au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs.

Le ministre des Ressources hydrauliques a souligné que des camions d'une capacité de 20 mètres cubes ont été mobilisés pour assurer la distribution d'eau potable à ces populations vulnérables.

Teddy Lwamba a également assuré que les techniciens de la REGIDESO travaillent à rétablir le réseau de distribution d'eau endommagé dans un délai de 48 heures.

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a exhorté la population à ne plus jeter de déchets plastiques dans les caniveaux. Il a rappelé que ces immondices entravent le ruissellement des eaux des rivières, qui débordent souvent de leur lit et causent les dégâts que l'on déplore ces derniers jours.