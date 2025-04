Congo-Kinshasa: Komanda - La MONUSCO ouvre un centre de formation pour autonomiser 100 jeunes et femmes vulnérables

communiqué de presse

La MONUSCO a procédé, vendredi 4 avril, à la remise officielle d'un centre de formation professionnelle à Komanda, dans le territoire d'Irumu, à 75 kilomètres de Bunia. Ce centre offre une alternative durable à la violence et à la précarité en formant des jeunes à risque et des femmes vulnérables aux métiers de la menuiserie, de la pâtisserie et de la coupe-couture.

Construit dans le cadre d'un projet de réduction de la violence communautaire, le centre a été mis en place en partenariat avec le Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation (PDDRCS), grâce à un financement de 98 000 dollars apporté par la MONUSCO via sa section DDR-S. Sa construction a été confiée à l'ONG locale Le Bon Samaritain.

L'infrastructure comprend trois salles de formation, un dépôt, un bureau administratif, et tout l'équipement nécessaire à l'apprentissage : 24 machines à coudre, un four de pâtisserie, des scies électriques, un groupe électrogène, entre autres.

Cent bénéficiaires directs - soixante jeunes à risque et quarante femmes vulnérables - ont été formés durant trois mois à ces métiers et ont activement participé à la mise en oeuvre du projet. Parmi eux, Sylvie, formée en pâtisserie, témoigne : « Avant d'intégrer ce centre, je vivais dans des conditions très difficiles. Je n'avais jamais eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, je sais faire du pain, des beignets... J'ai appris des choses qui vont m'aider à améliorer ma vie et à mieux m'occuper de mes enfants ».

Mwikima, ancien enfant soldat enrôlé de force dans un groupe armé, a pu reconstruire sa vie grâce à ce programme. « Après la démobilisation, j'ai appris la menuiserie avec sérieux. Aujourd'hui, je suis devenu formateur dans ce centre. J'enseigne ce métier à d'autres jeunes qui, comme moi, peuvent désormais se projeter vers un avenir meilleur, subvenir à leurs besoins et s'éloigner de la violence. Je suis fier de pouvoir contribuer à ce changement ».

Présent lors de la cérémonie, le chef de bureau de la MONUSCO à Bunia, Josiah Obat, a salué la portée communautaire de l'initiative : « En construisant ce centre, la MONUSCO a voulu offrir une vraie chance aux jeunes et aux femmes vulnérables. Grâce à ces formations, ils peuvent envisager un avenir digne, acquérir des compétences utiles et participer au relèvement de leur communauté. Ce lieu doit rester un espace d'espoir et de transformation ».

Le colonel Siro Nsimba, administrateur du territoire d'Irumu, a quant à lui insisté sur la responsabilité collective : « Nous remercions la MONUSCO pour cet accompagnement concret en faveur de la paix. Ce projet répond aux besoins de notre jeunesse. À nous maintenant, en tant que communauté, de le préserver et de l'approprier pour qu'il continue à servir les générations futures ».

En dotant 100 jeunes à risque et femmes vulnérables de compétences professionnelles, la MONUSCO a ouvert à Komanda un chemin vers la paix, la réintégration et le développement.