Nichée au sud de Libreville, la commune d'Owendo n'est plus seulement un prolongement de la capitale politique du Gabon. Aujourd'hui, elle s'affirme comme l'un des principaux moteurs économiques du pays, abritant la plus grande infrastructure portuaire nationale : le Port d'Owendo. Ce pôle logistique vital, à la fois moderne et multifonctionnel, constitue le point d'entrée et de sortie de la majorité des échanges commerciaux du Gabon.

Avec une population en croissance et une urbanisation soutenue, Owendo s'est progressivement imposée comme une plateforme incontournable pour les activités industrielles, logistiques et minières. Sa proximité immédiate avec Libreville en fait une zone stratégique pour les entreprises, les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers. Son réseau routier et ferroviaire la relie efficacement au reste du pays, notamment aux zones minières du Haut-Ogooué, renforçant son rôle de carrefour économique.

Principal hub maritime du Gabon, le Port d'Owendo comprend plusieurs terminaux spécialisés : le port commercial, le terminal à conteneurs (OCT), le terminal minéralier (Comilog), ainsi que l'Owendo Mineral Port (OMP), dédié à l'exportation du manganèse. À eux seuls, ces terminaux traitent chaque année des millions de tonnes de marchandises et de minerais, faisant d'Owendo un maillon essentiel dans la chaîne d'approvisionnement nationale et régionale.

Le terminal à conteneurs géré par AGL a battu des records en 2022 avec plus de 600 camions enregistrés en une journée. Quant à OMP, il a permis l'exportation de plus de 5 millions de tonnes de manganèse en 2023, représentant 57 % du volume national.

L'infrastructure portuaire d'Owendo a transformé le visage économique du Gabon. Grâce à des investissements majeurs, notamment l'inauguration en 2017 du Nouveau Port International d'Owendo (NOIP), la capacité logistique du pays a doublé. Ces investissements visent à rendre le Gabon plus compétitif en réduisant les coûts logistiques et en facilitant les échanges commerciaux, tant sur le plan régional qu'international.

Selon plusieurs experts, le développement du port a généré des milliers d'emplois directs et indirects, dynamisé le tissu industriel local, et stimulé l'émergence de nouvelles zones économiques autour de la commune.

La place stratégique d'Owendo dans le dispositif économique national résonne avec la vision politique du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Portée par l'ambition d'un « Gabon uni, prospère et souverain », cette vision met l'accent sur la diversification de l'économie, la justice sociale, l'efficience des infrastructures, et le développement équilibré du territoire.

Dans cette perspective, la modernisation du Port d'Owendo et son intégration dans les grands projets d'interconnexion logistique, industrielle et minière du pays, s'inscrivent comme un levier essentiel de la souveraineté économique. La commune d'Owendo, en tant que porte d'entrée maritime du pays, incarne ainsi la volonté politique de bâtir un Gabon qui produit, transforme et exporte davantage de valeur ajoutée.

Si Owendo s'impose aujourd'hui comme le coeur battant du commerce gabonais, des défis demeurent : saturation du réseau ferroviaire, congestion routière, manque de planification urbaine ou encore la nécessité d'intégrer davantage les populations locales aux retombées économiques. La commune doit donc poursuivre sa modernisation, renforcer ses capacités d'accueil et miser sur une gouvernance territoriale orientée vers le développement durable.

Au-delà de ses installations portuaires, Owendo ambitionne de devenir un modèle de développement urbain articulé autour de l'économie bleue, de l'industrie verte et des infrastructures intelligentes. À travers les projets en cours et ceux à venir, elle se positionne déjà comme une locomotive du Gabon émergent, conjuguant croissance économique, innovation logistique et attractivité territoriale.

Sous l'impulsion du Président Oligui Nguema, Owendo pourrait devenir à terme une commune pilote, vitrine de la transformation économique et du nouveau pacte républicain fondé sur l'inclusion, la transparence et la performance.