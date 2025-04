Gabon: 'Non, tout pouvoir ne vient pas de Dieu' dixit Jean François Ntoutoume-Emane

Dans le brouhaha du lancement de la compagne électorale du « candidat Spécial » Brice Clotaire Oligui Nguema, au stade d'Angodjè, une pensée profonde a jailli. A moins de huit minutes, Jean François Ntoutoume-Emane a démystifié l'expression « tout pouvoir vient de Dieu » qui est à l'origine des malheurs de plusieurs peuples dans le monde. En effet, comme l'a si bien dit Ntoutoume-Emane Jean François, cette expression n'est pas une révélation de Dieu, un message de ce dernier adressé au monde par l'intermédiaire d'une sainte personne, un homme ou une femme. Ce sont plutôt des Monarques absolues du Moyen-Age et du 16e siècle des pays chrétiens, en France notamment, qui l'ont émise et popularisée.

Les peuples bien vivant dans une monarchie absolue, autrement dit dans une dictature parfois sanguinaire, étaient extrêmement croyants, mais leur foi était alors plus fondée sur la crainte de Dieu, et non sur l'adoration de ce dernier. L'esprit critique était quasiment inexistant chez les membres de ces peuples. Les monarques pouvaient se livrer à des pires exactions sans susciter des réactions de la part des peuples. La Révolution Française de 1789 à certes balayé la monarchie en France, mais dans l'imaginaire des peuples en France et ailleurs l'expression est restée incrustée.

Or il y a une énorme différence entre les pouvoirs dictatoriaux, qui affament leurs peuples, pillent les pays, tuent d'innocents citoyens, et les pouvoirs républicains qui soulagent les souffrances des peuples font tout pour les sortir de la précarité, construisent les écoles, les collèges et les lycées, les hôpitaux, désendettent leurs Etats, respectent la vie humaine. Le pouvoir des premiers, des dictateurs vient du Diable celui des seconds vient, lui, de Dieu.

Au Gabon, le pouvoir du "dictateur Ali Bongo Ondimba" qui a pillé le Gabon, détruit ou supprimé ses infrastructures (la Cité de la Démocratie) fait assassiner cruellement des nobles compatriotes (Rendjambe, Sonnet et beaucoup d'autres) oui, son pouvoir est venu du Diable et il est lui-même le Diable incarné, venu d'ailleurs.

En revanche, le pouvoir du Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema vient en ligne droite de Dieu ! Avec lui, les Gabonais ont retrouvé leur dignité et leur fierté, le pays est en chantiers, partout, la capitale, Libreville est positivement en pleine métamorphose, de très grands projets sont annoncés dans toutes les provinces, les retraités reçoivent désormais leurs pensions, les handicapés ont reçu les engins adaptés de transport individuel, etc...

OUI ! mille fois oui, le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema vient directement de Dieu. Merci à monsieur Ntoutoume-Emane JeanFrançois pour son courage, son éclairage intellectuel fort utile.