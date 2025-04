Angola: Vera Daves appelle à dénoncer les mauvaises pratiques sur le site du MINFIN

Benguela (Angola) — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a appelé, mardi, toute la société à être proactive dans la dénonciation, avec des preuves cohérentes, des mauvaises pratiques présumées dans les organes sous son portefeuille, afin de renforcer la surveillance.

Il s'agit de la chaîne de signalement en ligne disponible sur https://denuncias.minfin.gov.ao/, récemment lancé par le ministère des Finances, pour permettre à quiconque de signaler, de manière anonyme et sécurisée, des actes de corruption, de fraude et de harcèlement dans les organes du MINFIN.

Lors du 14e Conseil consultatif du ministère des Finances, qui se tient à Benguela, sous le thème « Processus et procédures : améliorer pour renforcer la confiance dans la gestion des finances publiques », Vera Daves de Sousa a déclaré que cette canal de communication des finances publiques est le résultat d'un travail commencé l'année dernière.

« Il est testé, opérationnel et accessible à tous : professionnels du secteur, opérateurs économiques, contribuables et citoyens en général », a éclairci la ministre.

« J'appelle donc vivement la société à utiliser ce dispositif, comme un moyen pour le ministère des Finances de renforcer sa surveillance et d'améliorer la fourniture et la qualité des dépenses publiques », a-t-elle dit.

Cependant, la gouvernante prévient que la calomnie et la diffamation sans fondement seront un facteur négatif, car le canal d'information n'a pas pour vocation de répondre aux désirs inexprimés de ceux qui investissent beaucoup dans le dénigrement et le discrédit de l'État angolais, du gouvernement et du pays en général.

« Les discussions de couloir ne résolvent rien, les complots ne résolvent rien, les ragots et les suppositions ne résolvent rien », a-t-elle ajouté, soulignant que si quelqu'un veut aider le pays, il doit agir en dénonçant de manière cohérente.

La ministre des Finances renforce l'idée que la calomnie et la diffamation sans fondement sont des facteurs négatifs qui gênent ceux qui veulent corriger et bien faire les choses.

Dans un appel au patriotisme, Vera Daves de Sousa a exhorté la société à veiller à ce que les plaintes soient présentées sur la base d'éléments de vérité et de soupçons concrets et non sur des campagnes diffamatoires.

Dans ce contexte, la ministre souhaite que les plaintes formulées soient fidèles à la vérité, car c'est la seule façon de construire le pays.

Se terminant ce mercredi, la réunion analyse dans des panels des thèmes tels que « Renforcer la réputation institutionnelle et la confiance dans la gestion des finances publiques » et « Le rôle des processus et des procédures dans la transformation de la gestion des finances publiques ».