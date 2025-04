Sénégal: Le pays à l'ère du numérique pour faire face aux défis liés à l'emploi des jeunes

Au Sénégal, l’emploi des jeunes fait partie des préoccupations majeures auxquelles l’État fait face ces dernières décennies. Avec une population très jeune estimée à 39 %, on assiste à une précarité due aux manques d’emploi et aux manques de formation.

À l’issue du Recensement Général effectué en 2023 au Sénégal, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) estimait qu’environ 39% de la population avait moins de 15 ans et 75% avait moins de 35 ans, ce qui confirme la jeunesse de la population sénégalaise.

Aujourd’hui, en 2025, cette situation demeure et implique l’urgence d’y remédier et de créer des possibilités de formations et d’emploi des jeunes.

C’est dans cette optique que SEM Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement une plateforme numérique en faveur de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’investissement le mardi 1er avril 2025, dénommée « Tabax Sénégal » (Bâtir le Sénégal).

« À travers cette initiative, nous faisons un grand pas vers la réduction effective du chômage, l’accélération de projets à fort potentiel et la dynamisation de notre économie nationale », a déclaré le Président Faye.

En effet, cette initiative marque une étape majeure pour la politique nationale dédiée à l’emploi des jeunes et à leur autonomisation. Cette plateforme se veut être « un intermédiaire professionnel conçue pour faciliter la mise en relation entre les candidats à l’emploi, les entrepreneurs et porteurs de projets, et les investisseurs désireux de soutenir le développement économique local », a indiqué un communiqué de la Présidence.

Parmi les objectifs de cette plateforme, on note la valorisation du potentiel humain du Sénégal, la facilitation à l’accès équitable à des opportunités d’emploi, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, l’attirance et la stimulation aux investissements productifs, ainsi que le renforcement de la justice sociale par la transparence.

Tous ces points rassemblés contribueront à mettre les jeunes du Sénégal dans une situation un peu plus stable que ce qu’ils vivent actuellement. Car il faut préciser que la jeunesse est un levier de développement durable d’un pays. Donc s’y investir permet de renforcer le capital humain d’un pays afin de faire face au défi du manque d’emploi.

Pour rappel, la plateforme «Tabax Sénégal» s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du Chef de l’État, portée par l’Agenda National de Transformation et le cadre de la Vision Sénégal 2050.