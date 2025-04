Algérie: UIP - Les efforts de le pays pour le développement et la justice sociale mis en avant

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a souligné, lundi à Tachkent (Ouzbékistan), les efforts de l'Algérie en matière de développement et de justice sociale, indique un communiqué de l'APN.

Dans son allocution aux travaux de la 150e session de l'Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP), consacrée à "l'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale", M. Boughali a affirmé que "le développement ne peut être inclusif et durable que s'il repose sur les principes de la justice sociale notamment la distribution équitable des richesses, l'égalité des chances et la protection des catégories vulnérables contre la marginalisation et l'exclusion".

"Le rôle des parlements n'est pas restreint à la législation, mais concerne aussi le contrôle de l'exécution des politiques publiques et leur application équitable", a-t-il ajouté.

"Depuis son indépendance, l'Algérie a opté pour un modèle de développement basé sur la solidarité sociale, traduit en politiques publiques dont la gratuité de l'enseignement et des soins, le soutien aux catégories vulnérables, l'accès au logement et le renforcement des droits socio-économiques des citoyens", a-t-il soutenu.

Entre autres les réformes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Boughali a cité "la revalorisation des salaires, l'annulation de l'impôt sur le revenu global (IRG) pour les faibles revenus, et l'élargissement des réseaux de solidarité sociale, et ce dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat et du renforcement de la protection sociale".

Il s'agit également, poursuit le président de l'APN, "des efforts de l'Etat en faveur des jeunes et de la femme, à travers le lancement de programmes de financement des projets émergents, la formation et l'accompagnement, voire même l'encouragement des femmes à créer des micro-projets pour générer des revenus, notamment en milieu rural", précise la même source.

"Plus de 4000 start-up ont été financées entre 2020 et 2023, contribuant ainsi à la création de dizaines de milliers d'emplois", a-t-il fait savoir, ajoutant que l'Algérie oeuvre à "renforcer l'économie productive et se tourner vers l'économie de la connaissance à travers des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises, tout en offrant un environnement favorable aux initiatives des jeunes et aux projets innovants".

Pour parvenir à une justice sociale mondiale, le président de l'APN a appelé à "la réforme du système économique international pour qu'il soit davantage équitable pour les pays en développement, notamment en ce qui concerne les conditions de financement, le transfert de technologie et l'adaptation aux changements climatiques".

Il a également plaidé pour "le renforcement de l'action parlementaire commune afin d'échanger les expériences dans les domaines de la législation socioéconomique et de suivre le respect par les gouvernements des Objectifs du développement durable (ODD)", soulignant "l'importance de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes comme véritable levier de tout projet de développement".

Réaffirmant "la position immuable de l'Algérie en faveur des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne", M. Boughali a condamné "les violations continues commises contre le peuple palestinien", les qualifiant de "tache honteuse pour la communauté internationale".

Il a également réitéré "le soutien de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale".

Le président de l'APN a aussi évoqué les crises dans certains pays africains en raison des "conflits armés", appelant à "des solutions humanitaires et politiques respectant la dignité humaine notamment envers les catégories les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants".