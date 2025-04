Algérie: Oran - Un colloque sur les travaux de l'historien algérien défunt Omar Carlier

Oran — Les recherches de l'historien algérien et spécialiste en anthropologie, Omar Carlier, ont été au coeur d'un colloque organisé, lundi à Oran, en présence de chercheurs d'Algérie et de l'étranger.

Cet historien, né en France et qui a choisi l'Algérie comme pays d'adoption, a laissé une empreinte marquante dans l'écriture de l'histoire contemporaine de l'Algérie, en particulier de l'histoire du mouvement national, ont souligné les participants lors d'un "colloque hommage" organisé par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran, en collaboration avec le Centre d'études maghrébines en Algérie, sous le thème "L'Algérie de 1830 à 1962 sous l'angle de l'histoire sociale, locale et des élites".

A cet égard, Ammar Manaâ, directeur du CRASC a rappelé l'importance des travaux de cet historien dans le domaine de l'étude de l'histoire contemporaine de l'Algérie, notamment du Mouvement national.

Depuis son arrivée en Algérie en 1968, il n'a cessé de rechercher des témoignages oraux de personnes ayant vécu les événements liés à l'histoire de l'Algérie.

Il était également passionné par la recherche dans les archives, tant en Algérie qu'en France, afin de produire des livres et des articles sur le Mouvement national algérien, qu'il a étudié, ainsi que ses figures emblématiques. Ses travaux sont encore largement cités par les étudiants, chercheurs et passionnés d'histoire, a ajouté M. Manaâ.

De son côté, Karim Awaras, directeur adjoint du Centre d'études maghrébines en Algérie, a indiqué qu'Omar Carlier avait réalisé de nombreuses recherches sur l'histoire de l'Algérie et du Mouvement national, durant son séjour en Algérie. Il a publié son premier article sur le Parti "l'Etoile Nord-africaine" dans "La Revue algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques" et a également publié des études sur la méthodologie de l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier en Algérie entre les deux guerres mondiales.

Il s'est également intéressé à l'histoire sociale de l'Algérie et aux couches vulnérables de la société algérienne durant la période du colonialisme français. Parmi ses recherches dans ce domaine figure "Les ouvriers du tramway d'Alger dans les années 1930".

L'historien défunt a écrit plusieurs livres sur la socialisation en Algérie, notamment "Les lieux de la politique en Algérie (1895-1954)", "Les origines du Front de Libération Nationale, Organisation secrète du Parti du Peuple algérien (1947-1950)" et "La violence coloniale", en plus de milliers d'articles et de recherches sur l'histoire de l'Algérie.

Au cours de ce colloque, plusieurs sujets liés à l'historien ont été abordés, notamment "Le Mouvement national et la question de la langue : la vision de l'historien", "Une lecture anthropologique des travaux de Carlier" et "Omar Carlier, chercheur au service de la coopération", entre autres.

Omar Carlier est né en 1943 à Paris (France). Il a choisi l'Algérie comme terre d'adoption en 1969, a obtenu la nationalité algérienne, en 1982, et a pris le prénom d'Omar après sa conversion à l'islam. Il est décédé en octobre 2021.