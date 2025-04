Algérie: Oran/ANP - Journées d'information sur les activités de la Direction centrale des carburants

Oran — Les Journées d'information sur les activités de la Direction centrale des carburants de l'Armée nationale populaire (ANP) ont débuté, lundi, au Centre de communication régional "Chahid Boubernas Mohamed" à Oran, dans la 2ème Région Militaire.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui se poursuit jusqu'au 12 du mois en cours, a été présidée par le Commandant de la Logistique de la 2ème Région Militaire, le Général-Major Merabet Djemaï, au nom du Commandant de la 2ème RM, en présence d'officiers et de cadres de l'Armée Nationale Populaire, de journalistes et d'étudiants universitaires.

Dans son discours, le Général-Major Merabet Djemaï a souligné que cette manifestation "s'inscrit dans le cadre de la politique de communication et d'ouverture adoptée par le haut commandement de l'Armée Nationale Populaire, visant à renforcer l'interaction et la communication entre l'institution militaire et la société civile, tout en la sensibilisant aux évolutions technologiques dans le domaine militaire et en mettant en lumière les opportunités professionnelles à travers la présentation des spécialités et de la formation au sein de l'armée, offrant ainsi l'opportunité aux jeunes désireux de rejoindre l'institution militaire".

Il a ajouté que ces journées permettent de "découvrir les missions confiées à la Direction centrale des Carburants du ministère de la Défense nationale, qui joue un rôle essentiel et central dans le soutien logistique des différentes forces armées à travers le pays, en assurant les nombreuses et diverses exigences et en approvisionnant les unités de la base de combat, en étant consciente des défis et en œuvrant pour relever les enjeux, notamment face à la situation géopolitique mondiale et régionale actuelle".

Le Général-Major Merabet Djemaï a également souligné que "les guerres ont toujours été, et restent, des guerres d'approvisionnement et de ressources, et la victoire revient uniquement à ceux qui savent organiser ces ressources et comment les acheminer en temps voulu aux différentes unités, tout en rationalisant leur gestion et en les préservant pour les utiliser avec compétence et rationalité".

Il a précisé que "les unités de soutien en carburants sont comme des artères qui alimentent la base de combat de l'Armée nationale populaire et que la capacité d'un soldat, son moral, son niveau psychologique et sa combativité dépendent largement de l'efficacité des réseaux de soutien en ce carburant vital et de la fiabilité de ses performances".

Durant cet événement, l'accent est mis sur les différents équipements pétroliers et une série de matériels techniques et électroniques utilisés au sein du Corps des Carburants de l'ANP, tels que les réservoirs souples, les stations de carburant de campagne et les équipements de distribution portables, entre autres. Sont également exposées les dépôts de carburant de terrain, les unités de production des matériaux pour la lutte contre les incendies, ainsi que les équipements électroniques modernes utilisés dans les domaines de la mesure, du contrôle et de la surveillance des produits pétroliers.