Congo-Brazzaville: Compétitivité des entreprises congolaises - Une rencontre consacrée à l'étude de marché prévue à Brazzaville

Considérée comme un outil stratégique de prise de décision, l'étude de marché permet à toute entreprise de mieux comprendre sa clientèle, son secteur d'activité et les potentiels concurrents. Un petit-déjeuner d'affaires, organisé par le cabinet Target Sarl, réunira le 15 mai prochain, aux tours jumelles de Brazzaville, des cadres d'entreprises, des responsables commerciaux et de marketing.

Bien que les marchés en République du Congo sont de plus en plus saturés par des offres diverses, les directeurs commerciaux et les cadres dirigeants voient leurs budgets de marketing et de promotions être revus à la baisse du fait de la conjoncture économique difficile. Le cabinet Target entend aider ces entreprises et les investisseurs à naviguer avec succès dans un environnement dynamique. La rencontre à venir permettra aux participants de comprendre les besoins réels de leurs clients et de leurs cibles, afin de proposer des solutions personnalisées et adaptées.

Les échanges porteront essentiellement sur : « Rôle et importance des études de marché dans un contexte concurrentiel » ; « Cas pratiques de succès ou échecs des entreprises (avec ou sans les études de marché) » et « Produits et solutions des études de marché à l'intention des entreprises sur le marché congolais ». Il convient également de souligner que cette rencontre B to B offrira aux participants une occasion privilégiée de réseautage approfondi (networking), favorisant des échanges enrichis et constructifs.

Présent au Congo depuis 2012, Target s'est positionné, à travers diverses études confidentielles menées pour certaines entreprises, comme un cabinet d'études de marché ayant une expertise dans plusieurs domaines pouvant orienter les stratégies et décisions des dirigeants d'entreprises publiques ou privées.