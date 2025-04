Ile Maurice: Chaîne d'annulations - La galère des passagers d'Air Mauritius

C'est une histoire qui n'en finit plus. Depuis samedi, les passagers des vols à destination et en provenance de Perth vivent un véritable cauchemar. Ballottés entre leur domicile et l'aéroport, sans information claire, ils dénoncent une gestion catastrophique de la situation par Air Mauritius (MK). La compagnie, pour sa part, parle d'un problème mécanique en cause.

À l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, la tension est montée d'un cran. Les voyageurs, lassés par les annulations successives et le manque total de communication, ont exprimé leur colère envers le personnel de la compagnie. «C'est décidé, c'est la dernière fois que je prends cette compagnie», lâche Saymah*, excédée après avoir dû insister pour obtenir un remboursement. D'autres passagers partagent sa frustration. «Depuis samedi 17 heures, le vol a été annulé. On nous a ensuite demandé de revenir dimanche et là encore, le vol a été annulé», confie Vanessa*.

Iswarduth Guness, venu accompagner son frère, ne cache pas non plus son exaspération. «Le vol de samedi était prévu à 22 h 20. J'étais déjà en route de Rivière-du-Rempart quand mon fils m'a appelé depuis l'Australie pour dire que le vol était annulé.» Le lendemain, après plusieurs tentatives, il a pu parler à un agent, vers 14 h 50, qui lui a confirmé par e-mail le maintien du vol. Mais, une fois sur place, il a appris qu'il était de nouveau annulé. «C'était le chaos à l'aéroport. Les étrangers ont été logés à l'hôtel, mais les Mauriciens, eux, ont été invités à rentrer chez eux - et à leurs frais s'ils voulaient rester à l'hôtel.»

Ce traitement inégal choque. «Certains sont venus en taxi. Ils devront maintenant en reprendre un pour rentrer», s'indigne Iswarduth. D'autres voyageurs en transit vers Melbourne, passant par Perth, ont eux aussi vu leur itinéraire bouleversé pour la deuxième fois.

Du côté de l'Australie, la situation est tout aussi tendue. Amélia*, mère de deux enfants, raconte son périple depuis dimanche. «Arrivée à l'aéroport de Melbourne, on m'a informée que MK avait demandé aux compagnies de ne pas laisser les passagers se rendre à Perth, faute d'hébergement sur place. Personne ne nous a prévenus.» Grâce à sa cousine à Maurice, elle a pu réserver un autre billet pour hier matin. Après avoir pris son vol interne vers Perth, elle a découvert une nouvelle surprise à l'atterrissage. «On nous a demandé de récupérer nos valises, puis, on a poireauté au comptoir de MK. Finalement, on m'a proposé un vol vers Johannesburg, puis vers Maurice.» Une option offerte uniquement aux voyageurs avec enfants, précise-t-elle.

Selon les dernières informations, un groupe de Mauriciens a pu embarquer vers l'Afrique du Sud hier à 23 h 50, avant de poursuivre leur voyage vers Maurice. Mais d'autres restent bloqués à Perth, comme Nathalie. «On nous reproche de ne pas avoir tenu compte de l'annulation du vol, mais moi, j'ai été appelée à 10 h 15, heure australienne, alors que j'étais déjà à l'aéroport. Et l'opératrice a vite raccroché après que je l'ai informée que j'étais déjà à Perth.»

MK évoque un souci technique

Nathalie déplore le silence radio à l'aéroport : «Personne au comptoir, aucune information pendant des heures.» Et les frais s'accumulent. «J'ai payé 150 dollars pour me rendre à l'aéroport depuis chez moi, deux fois !» Son ras-le-bol est palpable. «Vendredi, on m'appelait pour me proposer un surclassement. Samedi, on m'a envoyé un lien pour faire mon check-in. Mais pour les annulations, là, plus personne.» Elle évoque aussi des cartes-repas à montant variable (entre 25 et 29 dollars au lieu des 30 promis) et une carte de 100 dollars pour les repas à l'hôtel... qui n'avait pas été créditée à leur arrivée.

Du côté de MK, le responsable de la communication, Joël Toussaint, indique que les annulations sont dues à une panne technique. «Une pièce devait être remplacée samedi, mais en cours d'intervention, une autre a été endommagée. Il a donc fallu annuler les vols.»

Concernant la communication, il reconnaît que la situation était complexe. «Le service technique pensait pouvoir régler le problème à temps. Pendant ce laps de temps, des passagers s'étaient déjà rendus à l'aéroport.» Il insiste sur l'existence d'un centre d'appels, d'envois de messages et d'une application pour consulter les informations sur les vols. «On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de communication.» À ce jour, aucun nouveau départ vers Perth n'est encore programmé. MK assure que les avions ne repartiront que lorsque tous les tests techniques auront été concluants.