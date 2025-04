Ile Maurice: Un diagnostic précoce nécessaire pour prévenir les complications

Une femme sur dix souffre d'endométriose, quel que soit son âge. C'est une maladie encore méconnue et sous-diagnostiquée, entraînant des années de souffrance souvent silencieuse, avant une prise en charge médicale adéquate. L'endométriose demeure un sujet tabou à Maurice. C'est dans cette optique que l'AEGLE Clinic, à Flacq, se mobilise pour sensibiliser à l'endométriose.

Cette clinique vise non seulement à sensibiliser mais aussi à encourager un dialogue ouvert autour de la santé menstruelle et reproductive afin de mieux informer le public à propos de cette maladie et fournir des informations médicales fiables. Ainsi, en étant mieux informées, les femmes seront en mesure de reconnaître les symptômes et de consulter un spécialiste pour obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté.

«Les symptômes sont différents d'une patiente à l'autre», explique le Dr Teenushka Issarsing, Chief Executive Officer d'AEGLE Clinic et gynécologue-obstétricienne. Cette maladie «est caractérisée par la présence, en dehors de la cavité utérine, de tissus semblables à ceux de la muqueuse utérine appelée endomètre. Cette anomalie peut provoquer des douleurs chroniques, des saignements abondants ou irréguliers, des troubles digestifs et parfois des problèmes d'infertilité.»

Mais parmi les symptômes les plus courants de l'endométriose figurent les douleurs chroniques dans la région pelvienne, pouvant se manifester en dehors des menstruations. Les règles particulièrement douloureuses, marquées par des crampes de plus en plus intenses, sont également un signe révélateur. Certaines femmes peuvent aussi présenter des menstruations abondantes ou irrégulières, ainsi que des saignements prolongés ou survenant entre les cycles.

La douleur pendant ou après les rapports sexuels est également un symptôme fréquent, souvent causé par l'irritation des tissus affectés par l'endométriose. Ce trouble peut aussi provoquer des douleurs lors des selles, surtout pendant les menstruations. D'autres symptômes digestifs tels que les ballonnements, la diarrhée, la constipation ou les nausées sont parfois confondus avec le syndrome de l'intestin irritable. La fatigue chronique et les difficultés à concevoir, souvent liées à des adhérences ou des lésions, figurent aussi parmi les symptômes les plus courants de cette maladie.

Dans certains cas, les douleurs peuvent s'étendre jusqu'au bas du dos, voire jusqu'aux jambes, si les nerfs sont affectés. L'endométriose peut également provoquer des douleurs sciatiques, avec des sensations de brûlure ou de picotement dans les membres inférieurs. Plus rarement, la maladie peut toucher les poumons, entraînant des difficultés respiratoires.

Le Dr Issarsing estime qu'une sensibilisation sur la santé des femmes, «en particulier lorsque des douleurs intenses ont un impact sur leur bien-être et l'harmonie de leur couple», vise à améliorer la compréhension de cette maladie et à renforcer le soutien pour celles qui en souffrent. «Chez AEGLE Clinic, nous faisons un diagnostic précis à chaque fois qu'une patiente présente des symptômes pouvant être liés à l'endométriose. C'est une étape essentielle avant qu'un traitement adapté ne soit prescrit par le médecin. Consulter un professionnel de santé dès l'apparition de ces symptômes est essentiel.» Elle souligne qu'«un diagnostic précoce permet non seulement de mieux gérer la douleur mais aussi de prévenir les complications à long terme comme l'infertilité».