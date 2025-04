Ile Maurice: Besoin d'idées nouvelles

Comme dans toutes les autres villes du pays, à Rose-Hill et à BeauBassin, les citadins seront appelés à élire leurs conseillers le dimanche 4 mai. Des élections qui viennent après dix ans et qui suscitent beaucoup d'attente, mais aussi beaucoup d'interrogations de la part des habitants des villes soeurs.

Ces élections locales vont-elles enfin amorcer un vrai virage, un changement qui apportera un nouveau souffle au développement de Rose-Hill, dont les habitants se plaignent souvent d'avoir été trop délaissés par les pouvoirs qui se sont succédé à la tête du pays ? Bastion du Mouvement militant mauricien, où l'actuel Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, reste une figure incontournable toujours vénérée, les villes soeurs se retrouvent à un tournant de leur histoire.

Les différents leaders des partis qui présentent cette année des candidats dans les six arrondissements que comptent les deux villes promettent du changement par rapport aux dix dernières années, avec une attention particulière au problème de prolifération de drogues chez les jeunes, mais aussi une attention spéciale aux dossiers prioritaires comme le sport, la qualité de vie des seniors, l'état des routes et la sécurité dans les places publiques, entre autres.

De Rose-Hill à Stanley, en passant par Trèfles, Camp-Levieux, ou encore Plaisance, les préoccupations des habitants de ces quartiers populaires sont très variées, mais les ravages de la drogue inquiètent de plus en plus les parents, les travailleurs sociaux, les jeunes et les retraités. Un habitant âgé de 66 ans, né à Stanley et qui y a grandi, est d'avis que les autorités doivent multiplier les efforts dans leurs campagnes de sensibilisation contre la drogue auprès des jeunes. «Il faut montrer aux jeunes les ravages que la drogue fait à leur corps. De plus, beaucoup de politiciens, quand ils sont dans l'opposition, clament haut et fort qu'ils savent où se trouvent les trafiquants, mais quand ils sont au pouvoir, ils se taisent.» Grand amateur de foot, il regrette le temps où existaient des dizaines d'équipes de football dans la région, avec les tournois interclubs qui attiraient toujours la grande foule au terrain de foot de Stanley.

Une «mediclinic» à Rs 83 millions

Le quartier de Stanley abrite aussi, depuis mai 2024, une mediclinic construite à Rs 83 millions. Mais selon certains, le service laisse à désirer. Un homme d'un certain âge qui habite non-loin de la mediclinic nous explique que, certes, c'est un bâtiment plus grand, mais que, pour l'instant, elle propose les mêmes services qu'un dispensaire normal.

Plus loin, du côté des appartements de la National Housing Development Company de CampLevieux, les familles saluent l'effort des autorités de repeindre les bâtiments, mais déplorent encore une fois le fléau de la drogue. Cependant, il y a aussi du positif avec la création d'un funeral parlour tout près du poste de police de Camp-Levieux. Cette région compte aussi, depuis octobre 2024, 200 appartements construits par la National Social Living Development.

À Rose-Hill, il faut aussi parler du Metro Express. Ce nouveau moyen de transport a bouleversé la vie des citadins, mais il a aussi changé la physionomie de la ville, avec le déplacement des commerçants d'Arab Town vers la foire Da Patten. Il y a aussi l'incontournable symbole de la ville, le Plaza, les églises Notre-Dame-de-Lourdes et Montmartre, et le marché de Rose-Hill.

Les 115 candidats dans les six arrondissements de Beau-Bassin-Rose-Hill devront tout d'abord montrer qu'ils ont des idées nouvelles pour améliorer la vie des citadins et aussi convaincre ces derniers de faire leur devoir civique en allant voter le 4 mai.

En attente de vrai changement

Beau-Bassin, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Port-Louis, comprend plusieurs régions, dont Coromandel, Chebel, Chebec, Villemin, Roches-Brunes et Mont-Roches. Les lieux emblématiques de Beau-Bassin sont le jardin Balfour, le Thabor et la vieille prison. Beau-Bassin accueille aussi la piscine olympique Serge Alfred et l'hôpital Brown-Séquard.

Chaque habitant vous dira que Beau-Bassin est une ville résidentielle. Mais depuis quelques années déjà, le visage de cette ville a changé. Il y a d'abord le Metro Express qui a modifié la configuration du centre de Beau-Bassin. Désormais, Vandermeersch n'est plus le quartier calme qu'il était, et adieu la promenade Roland Armand et le jardin Bijoux.

Certes, le métro est une facilité pour bon nombre, mais il est aussi la cause d'une circulation dense dans le centre de Beau-Bassin. «Metro pas anba. Li ti bizin pas lao. La li blok sirkilasion terib», nous explique Georges, un habitant du quartier. Cette circulation à toute heure a un impact certain sur les habitants. Jacqueline Perle nous explique : «L'année dernière, je payais le taxi Rs 150 après mes courses au supermarché, mais depuis le début de l'année, c'est passé à Rs 200 pour un trajet que je fais d'ordinaire à pied durant une douzaine de minutes. Quand j'en ai parlé au chauffeur de taxi, il m'a dit que c'est à cause de la circulation causée par le métro. Il m'a dit que quand il attend, il brûle de l'essence.» Un passage de métro qui ne fait pas que des heureux.

Quand on parle de Beau-Bassin aux habitants de la région, c'est souvent l'état des routes qui est remis en question. Nombreuses sont les routes latérales à ne pas avoir vu un nouveau revêtement de bitume depuis plusieurs années. «Beau-Bassin a été négligée pendant de nombreuses années. Récemment, on est venu repeindre les marqueurs sur les routes, mais cela s'est fait sans revoir l'état des routes elles-mêmes. Dans le passé, plusieurs travaux ont été effectués et ils ont rebouché les trous comme ils le pouvaient. Larout-la inn res kas-kase mem. Nou espere pou ena vre sanzman», lache un habitant de la région.

Deux projets majeurs

Beau-Bassin inclut Coromandel.Ce quartier a vu la concrétisation de deux projets majeurs au cours de ces deux dernières années, soit le pont sir Anerood Jugnauth (SAJ) et la mediclinic. Le pont SAJ a été inauguré le 10 mars de l'année dernière. Il s'étend sur 330 mètres et relie Coromandel à l'autoroute M1, à Sorèze. Une construction qui facilite la vie de nombreux automobilistes de Beau-Bassin. La mediclinic de Coromandel a, elle, été inaugurée en février 2023. Elle a coûté la somme de Rs 84 millions.

Revenons au centre de Beau-Bassin, car si vous voulez faire plaisir à vos papilles, c'est bien là qu'il faut se rendre. Depuis quelques années, le centreville s'est transformé en véritable food hub. Beau-Bassin est célèbre pour la tabagie Gool qui accueille les visiteurs à pas d'heure. Cela grouille de monde, que ce soit en après-midi ou en soirée. Dites-vous quels plats vous tentent le plus et vous serez sûr d'en trouver à Beau-Bassin. Pizza, boulettes, briani, pâtisserie, kebab, Beau-Bassin est aussi la ville de toutes les gourmandises. Même si les petits plats font plaisir aux papilles, c'est surtout d'avoir une ville saine avec les bonnes infrastructures que souhaitent les habitants.