Gambie: Le gouvernement s'apprête à construire une école de médecine ultramoderne d'une valeur de 46 millions de dollars

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie (MoHERST), le professeur Pierre Gomez, a annoncé que le gouvernement gambien construira une Ecole de Médecine et de Sciences Paramédicales ultramoderne.

Ce projet ambitieux, évalué à environ 46 millions de dollars, sera situé sur le campus Faraba Banta de l'Université de Gambie (UTG).

Lors d'un point de presse au Centre de Conférence du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie (MoHERST) à Bijilo vendredi, le ministre a annoncé que le Président Adama Barrow inaugurera la deuxième tranche du Projet de Transformation de l'Université de Gambie (UTG) le 27 décembre 2025.

Le ministre a déclaré que, conformément aux plans, l'inauguration de la deuxième tranche coïncidera avec la cérémonie officielle d'inauguration des travaux de construction de l'École de Médecine et de Sciences Paramédicales ultramoderne.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur a mis l'accent sur la diversité des programmes proposés dans les écoles nouvellement inaugurées de la première tranche et a révélé les points forts de la deuxième tranche qui comprend l'École d'Agriculture et des Sciences de l'Environnement, la Faculté de Droit et un bâtiment de sept étages pour la Chancellerie.

Il a déclaré que le déménagement à Faraba est à la fois permanent et irréversible, motivé par une vision claire, un sens profond du patriotisme, un engagement inébranlable et une détermination à transformer le paysage de l'enseignement supérieur au profit de la nation.

Il a déclaré que le président Adama Barrow leur avait confiés la mise en oeuvre et la conclusion des projets des Tranches 1 et 2 dans un délai de deux ans, soulignant que la mission doit être accomplie. « La Gambie est sur le point de devenir un centre d'enseignement médical, attirant des individus pour le tourisme universitaire. »

Selon lui, le projet permettra la mise en place de 16 laboratoires médicaux de pointe. Cela constituera une première historique pour la Gambie. « Cette initiative prévoit un renforcement complet des capacités des enseignants, certains d'entre eux recevant une formation spécialisée dans d'autres universités. La nation bénéficiera donc pleinement de cette initiative. »

Le professeur Herbert Robinson, vice-chancelier de l'Université de Gambie, a chaleureusement salué l'initiative et exprimé sa gratitude à l'honorable ministre pour cette initiative remarquable.

Il a souligné que ces avancées sont primordiales car le pays entreprend en ce moment une phase de restructuration et de consolidation de ses infrastructures d'enseignement supérieur en Gambie.

« L'Université de Gambie est le principal établissement d'enseignement supérieur du pays et compte actuellement une communauté dynamique de 7500 étudiants. Notre campus comprend quatre écoles, créées dans le cadre de la mise en oeuvre de la première tranche du projet Faraba Banta : l'Ecole de Commerce et d'Administration Publique, l'Ecole des TIC, l'Ecole des Arts et des Sciences et le Centre d'Apprentissage et de Formation. »

« En outre, nous avons amélioré nos installations en y ajoutant des bibliothèques et des villas, et ce, dans le cadre de cette importante initiative de développement », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi pour dire: « Nous avons actuellement environ 600 demandes d'admission à l'École de Médecine et des Sciences Paramédicales, principalement dans des domaines essentiels tels que la médecine, les soins infirmiers et la santé publique. La mise en oeuvre de la troisième tranche est donc cruciale, car elle permettra non seulement de soutenir l'expansion nécessaire de ces programmes de base, mais aussi d'introduire de nouveaux programmes en Sciences Biomédicales, en Pharmacie, en Sciences de Laboratoire et dans d'autres domaines connexes, » a-t-il révélé.

Le gouvernement prendra des mesures contre les ateliers mécaniques non réglementés